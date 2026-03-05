அசோக் லேலண்ட் விற்பனை: பிப்ரவரியில் 24% வளா்ச்சி

நாட்டின் முன்னணி வணிக வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான அசோக் லேலண்ட், கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் தனது மொத்த விற்பனையில் 24 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு, பிப்ரவரியில் அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் மொத்தம் 17,903 வாகனங்களை விற்பனை செய்திருந்தது. இதைவிட 24 சதவீதம் கூடுதலாக நடப்பு ஆண்டு பிப்ரவரியில் 22,157 வாகனங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியச் சந்தையில் மட்டும் பிப்ரவரி மாத விற்பனை 28 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் 15,879 வாகனங்கள் விற்பனையான நிலையில், தற்போது அது 20,314-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
கனரக, இலகுரக வாகனங்கள்: உள்நாட்டுச் சந்தையில் நடுத்தர மற்றும் கனரக வணிக வாகனங்களின் விற்பனை 31 சதவீதம் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் 10,110-ஆக இருந்த இந்த வாகனங்களின் விற்பனை, தற்போது 13,264-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இலகு ரக வணிக வாகனங்களின் விற்பனை, கடந்த ஆண்டின் 5,769-லிருந்து தற்போது 7,050-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
