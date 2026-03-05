Dinamani
குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
வணிகம்

அசோக் லேலண்ட் விற்பனை: பிப்ரவரியில் 24% வளா்ச்சி

நாட்டின் முன்னணி வணிக வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான அசோக் லேலண்ட், கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் தனது மொத்த விற்பனையில் 24 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டின் முன்னணி வணிக வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான அசோக் லேலண்ட், கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் தனது மொத்த விற்பனையில் 24 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு, பிப்ரவரியில் அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் மொத்தம் 17,903 வாகனங்களை விற்பனை செய்திருந்தது. இதைவிட 24 சதவீதம் கூடுதலாக நடப்பு ஆண்டு பிப்ரவரியில் 22,157 வாகனங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியச் சந்தையில் மட்டும் பிப்ரவரி மாத விற்பனை 28 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் 15,879 வாகனங்கள் விற்பனையான நிலையில், தற்போது அது 20,314-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கனரக, இலகுரக வாகனங்கள்: உள்நாட்டுச் சந்தையில் நடுத்தர மற்றும் கனரக வணிக வாகனங்களின் விற்பனை 31 சதவீதம் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் 10,110-ஆக இருந்த இந்த வாகனங்களின் விற்பனை, தற்போது 13,264-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இலகு ரக வணிக வாகனங்களின் விற்பனை, கடந்த ஆண்டின் 5,769-லிருந்து தற்போது 7,050-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

டிரெண்டிங்

பிப்ரவரி மாதம் ராயல் என்ஃபீல்ட் விற்பனை 11% அதிகரிப்பு!

பிப்ரவரி மாதம் ராயல் என்ஃபீல்ட் விற்பனை 11% அதிகரிப்பு!

ஜனவரி மாதத்தில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 1.81% - 10 மாதங்களில் இல்லாத உச்சம்

ஜனவரி மாதத்தில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 1.81% - 10 மாதங்களில் இல்லாத உச்சம்

அசோக் லேலண்ட் வருவாய் ரூ.11,534 கோடி: 3-ஆம் காலாண்டில் புதிய சாதனை

அசோக் லேலண்ட் வருவாய் ரூ.11,534 கோடி: 3-ஆம் காலாண்டில் புதிய சாதனை

மின்சாரப் பேருந்து, பாதுகாப்பு வாகனங்கள் தயாரிப்பு: இந்தோனேசிய அரசுடன் அசோக் லேலண்ட் ஒப்பந்தம்

மின்சாரப் பேருந்து, பாதுகாப்பு வாகனங்கள் தயாரிப்பு: இந்தோனேசிய அரசுடன் அசோக் லேலண்ட் ஒப்பந்தம்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு