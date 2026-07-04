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வணிகம்

ஜூன் மாத விற்பனை... கியா: 24,552 வாகனங்கள்

கியா இந்தியா நிறுவனம், கடந்த ஜூன் மாதத்தில் 24,552 வாகனங்கள் விற்பனை செய்துள்ளது.

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கியா சைரோஸ் - Photo: Kia website

Updated On :4 ஜூலை 2026, 3:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கியா இந்தியா நிறுவனம், கடந்த ஜூன் மாதத்தில் 24,552 வாகனங்கள் விற்பனை செய்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தில் பதிவான 20,625 வாகனங்கள் விற்பனையுடன் ஒப்பிடுகையில், இது 19 சதவீத வளா்ச்சியாகும்.

நடப்பு ஆண்டின் ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான முதல் அரையாண்டிலும், நிறுவனம் சிறப்பான வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 1,42,139 வாகனங்கள் விற்கப்பட்ட நிலையில், நடப்பு ஆண்டில் 15.2 சதவீத வளா்ச்சியுடன் 1,63,749 வாகனங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன. கியா நிறுவனம் இந்தியச் சந்தையில் முதல் அரையாண்டில் செய்த அதிகபட்ச விற்பனை இதுவாகும்.

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