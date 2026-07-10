முதல் காலாண்டில் டிசிஎஸ் லாபம் ரூ.13,349 கோடி

நாட்டின் முன்னணி ஐ.டி. சேவை நிறுவனமான டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ் (டிசிஎஸ்), நடப்பு நிதியாண்டின் ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த முதல் காலாண்டில் ரூ.13,349 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டி, 4.61 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
அதேபோல், நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த வருவாய் முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 14 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.72,275 கோடியை எட்டியுள்ளது.
ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் மட்டும் சுமாா் 9,500 கோடி டாலா் மதிப்புள்ள புதிய ஒப்பந்தங்களை நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது. மேலும், தனது ஏ.ஐ. கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்த ‘ஆன்த்ரோபிக்’, ‘மிஸ்ட்ரல்’ ஆகிய நிறுவனங்களுடன் புதிய ஒத்துழைப்பையும் மேற்கொண்டுள்ளது.
ஊதிய உயா்வு மற்றும் புதிய முதலீடுகள் காரணமாக, நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு லாப வரம்பு முந்தைய காலாண்டின் 25.3 சதவீதத்தில் இருந்து 24 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. புதிதாக 9,200 ஊழியா்கள் பணியில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா். இதன்மூலம், ஜூன் 30 நிலவரப்படி மொத்த டிசிஎஸ் ஊழியா்களின் எண்ணிக்கை 5,93,798-ஆக உயா்ந்துள்ளது.
துறை வாரியான வருவாயில், நுகா்வோா் வணிகப் பிரிவைத் தவிர மற்ற அனைத்து பிரிவுகளும் நல்ல வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன. அதேபோல், பிஎஸ்என்எல் ஒப்பந்தம் நிறைவடைந்ததைத் தொடா்ந்து சரிவைச் சந்தித்து வந்த இந்தியச் சந்தை வருவாய், இக்காலாண்டில் வருடாந்திர அடிப்படையில் 22.9 சதவீதம் என்ற வலுவான மீட்சியைப் பெற்றுள்ளது. எனினும், தென் அமெரிக்கா, பிரிட்டன் ஆகிய பிராந்தியங்களில் வருவாய் சற்று சரிந்துள்ளது.
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