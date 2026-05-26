4-ஆம் காலாண்டு: ஐஷா் மோட்டாா்ஸ் லாபம் ரூ.1,520 கோடி!

நாட்டின் பிரபல வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஐஷா் மோட்டாா்ஸ், கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.1,519.95 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டின் ரூ.1,362.15 கோடி லாபத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது 11.58 சதவீதம் கூடுதலாகும்.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் முந்தைய ஆண்டின் ரூ.5,241.11 கோடியிலிருந்து அதிகரித்து, ரூ.6,080.09 கோடியை எட்டியுள்ளது.
மேலும், இந்தக் காலாண்டில் ஐஷா் மோட்டாா்ஸின் ஒரு அங்கமான ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம், தனது வரலாற்றிலேயே மிக அதிகபட்ச காலாண்டு விற்பனையாக 3,13,811 இருசக்கர வாகனங்களை விற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ஐஷா்-வால்வோ குழுமத்தின் கூட்டு நிறுவனமான ‘விஇ கமா்ஷியல்’ நிறுவனம், முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 18.48 சதவீத வளா்ச்சியுடன் 33,976 வாகனங்களை விற்றுள்ளது.
முழு நிதியாண்டு நிலவரம்: 2025-26 முழு நிதியாண்டில், ஐஷா் மோட்டாா்ஸ் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 16.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.5,515.23 கோடியாகவும், செயல்பாட்டு வருவாய் 24 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.23,407.56 கோடியாகவும் பதிவாகியுள்ளது.
ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் இக்காலகட்டத்தில் 22 சதவீத வளா்ச்சியுடன் 12,27,977 வாகனங்களை விற்று, தொடா்ந்து 2-ஆவது ஆண்டாக 10 லட்சம் விற்பனை இலக்கைக் கடந்துள்ளது.
இதில் உள்நாட்டு விற்பனை 23 சதவீதம் அதிகரித்து 11,07,343 வாகனங்களாகவும், ஏற்றுமதி 20 சதவீதம் அதிகரித்து 1,20,634 வாகனங்களாகவும் இருந்தது. மேலும், விஇ கமா்ஷியல் நிறுவனம் ரூ.27,076.6 கோடி வருவாயுடன் 1,03,404 வாகனங்களை விற்பனை செய்தது.
ரூ.82 ஈவுத்தொகை: இத்தகைய சிறப்பான நிதிநிலையைத் தொடா்ந்து, கடந்த 2025-26 நிதியாண்டுக்கு, ஒரு பங்குக்கு ரூ.82 இறுதி ஈவுத்தொகை வழங்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது.