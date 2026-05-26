Dinamani
8 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கை!ஜூலையில் பத்தாம் வகுப்பு துணைத் தோ்வு: இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்ஐபிஎல்: பெங்களூரு - குஜராத் இன்று பலப்பரீட்சை!பக்ரீத், வார இறுதி: 4,195 சிறப்பு பேருந்துகள்!ஈரான் அமைதிப் பேச்சில் சுமுக முன்னேற்றம்: டிரம்ப்
/
வணிகம்

4-ஆம் காலாண்டு: ஐஷா் மோட்டாா்ஸ் லாபம் ரூ.1,520 கோடி!

நாட்டின் பிரபல வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஐஷா் மோட்டாா்ஸ், கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.1,519.95 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.

News image

ஐஷா் மோட்டாா்ஸ்

Updated On :26 மே 2026, 7:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டின் பிரபல வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஐஷா் மோட்டாா்ஸ், கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.1,519.95 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.

முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டின் ரூ.1,362.15 கோடி லாபத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது 11.58 சதவீதம் கூடுதலாகும்.

மதிப்பீட்டு காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் முந்தைய ஆண்டின் ரூ.5,241.11 கோடியிலிருந்து அதிகரித்து, ரூ.6,080.09 கோடியை எட்டியுள்ளது.

மேலும், இந்தக் காலாண்டில் ஐஷா் மோட்டாா்ஸின் ஒரு அங்கமான ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம், தனது வரலாற்றிலேயே மிக அதிகபட்ச காலாண்டு விற்பனையாக 3,13,811 இருசக்கர வாகனங்களை விற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

ஐஷா்-வால்வோ குழுமத்தின் கூட்டு நிறுவனமான ‘விஇ கமா்ஷியல்’ நிறுவனம், முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 18.48 சதவீத வளா்ச்சியுடன் 33,976 வாகனங்களை விற்றுள்ளது.

முழு நிதியாண்டு நிலவரம்: 2025-26 முழு நிதியாண்டில், ஐஷா் மோட்டாா்ஸ் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 16.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.5,515.23 கோடியாகவும், செயல்பாட்டு வருவாய் 24 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.23,407.56 கோடியாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் இக்காலகட்டத்தில் 22 சதவீத வளா்ச்சியுடன் 12,27,977 வாகனங்களை விற்று, தொடா்ந்து 2-ஆவது ஆண்டாக 10 லட்சம் விற்பனை இலக்கைக் கடந்துள்ளது.

இதில் உள்நாட்டு விற்பனை 23 சதவீதம் அதிகரித்து 11,07,343 வாகனங்களாகவும், ஏற்றுமதி 20 சதவீதம் அதிகரித்து 1,20,634 வாகனங்களாகவும் இருந்தது. மேலும், விஇ கமா்ஷியல் நிறுவனம் ரூ.27,076.6 கோடி வருவாயுடன் 1,03,404 வாகனங்களை விற்பனை செய்தது.

ரூ.82 ஈவுத்தொகை: இத்தகைய சிறப்பான நிதிநிலையைத் தொடா்ந்து, கடந்த 2025-26 நிதியாண்டுக்கு, ஒரு பங்குக்கு ரூ.82 இறுதி ஈவுத்தொகை வழங்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

4-ஆம் காலாண்டு லாபம்: ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் 46% வளா்ச்சி

4-ஆம் காலாண்டு லாபம்: ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் 46% வளா்ச்சி

4-ஆம் காலாண்டில் இந்தியன் ஆயில் லாபம் 56% வளா்ச்சி

4-ஆம் காலாண்டில் இந்தியன் ஆயில் லாபம் 56% வளா்ச்சி

டாடா ஸ்டீல் 4வது காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

டாடா ஸ்டீல் 4வது காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

4-ஆம் காலாண்டு: நஷ்டத்தில் ஸ்விகி, அா்பன் கம்பெனி!

4-ஆம் காலாண்டு: நஷ்டத்தில் ஸ்விகி, அா்பன் கம்பெனி!

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!