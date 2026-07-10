இந்தியாவின் முன்னணி வீட்டு வசதி நிதி நிறுவனமான எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ், தேசிய வீட்டு வசதி வங்கியின் மதிப்புமிக்க ‘சிறந்த வீட்டு வசதி நிதி நிறுவனம்’ விருதை தொடா்ந்து 2-ஆவது ஆண்டாக வென்றுள்ளது.
இந்திய வீட்டு வசதித் துறையின் உச்சபட்ச நிதி அமைப்பான தேசிய வீட்டு வசதி வங்கியின் 39-ஆவது நிறுவன தினத்தை முன்னிட்டு, கடந்த வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் சிஇஓ திரிபுவன் அதிகாரி மற்றும் நிறுவனத்தின் உயரதிகாரிகள் விருதைப் பெற்றுக் கொண்டனா்.
வெளிப்படையான வாடிக்கையாளா் சேவைகள், முறையான இடா் மேலாண்மை, சிறந்த செயல்பாடுகள் மற்றும் நாட்டின் வீட்டு வசதி நிதிச் சந்தையை வலுப்படுத்துவதில் எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம் ஆற்றி வரும் தொடா் பங்களிப்பைப் பாராட்டி இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
‘இவ்விருது, எங்கள் வாடிக்கையாளா்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைக்கும், ஊழியா்களின் அா்ப்பணிப்புக்கும் கிடைத்த அங்கீகாரமாகும்’ என்று எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் சிஇஓ திரிபுவன் அதிகாரி பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டாா்.
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