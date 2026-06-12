Dinamani
இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள் அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வரும்: டிரம்ப்மேக்கேதாட்டு அணை: விரைந்து அனுமதி வழங்க பிரதமரிடம் சிவகுமார் கோரிக்கைமேட்டூர் அணையைத் திறக்கக்கோரி தவெக அரசுக்கு இபிஎஸ் வலியுறுத்தல்இன்றுமுதல் மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்நீலகிரி, கன்னியாகுமரி உள்பட 6 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை
/
தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை பாசனத்துக்குத் திறக்கப்படாத ஜூன் 12!

மேட்டர் அணையின் 92 ஆண்டு கால வரலாற்றில் இன்று 61 ஆவது ஆண்டாக குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை என்பது குறித்து...

News image

61 ஆவது ஆண்டாக குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படாத மேட்டூர் அணை - டிஎன்எஸ்

Updated On :12 ஜூன் 2026, 11:04 am IST

கு. இராசசேகரன்

மேட்டர் அணையின் 92 ஆண்டு கால வரலாற்றில் இன்று 61 ஆவது ஆண்டாக குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. தமிழ்நாட்டின் நெல் உற்பத்தி பாதிப்புக்குள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

மேட்டூர் அணையிலிருந்து குறுவை சாகுபடிக்கு ஆண்டுதோறும் ஜூன் 12 ஆம் தேதி தண்ணீர் திறப்பது வழக்கும். அணையின் நீர் மட்டம் 90 அடியாக இருந்தால் பருவமழையை எதிர்நோக்கி குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறப்பது வழக்கம். நடப்பு நீர்பாசன ஆண்டில் வெள்ளிக்கிழமை(ஜூன் 12) மேட்டூர் அணையின் வரலாற்றில் 92 ஆவது ஆண்டாக குறுவை பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும். நீர் இருப்பும் வரத்தும் திருப்திகரமாக இல்லாத காரணத்தால் மேட்டூர் அணையிலிருந்து குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. இன்று 61 ஆவது ஆண்டாக குறுவை சாகுபடிக்கு மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பு தள்ளிப்போனதால் டெல்டா மாவட்டங்களில் நெல் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கும் என்று விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

மேட்டூர் அணையிலிருந்து குறித்த நாளில் குறுவை சாகுபடிக்கு 1934, 1935, 1939, 1941, 1965, 1979, 1980, 1984, 1992, 1993, 1994, 1997, 2000, 2001, 2006, 2008, 2020, 2021, 2023, 2025 ஆகிய 20 ஆண்டுகள் மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பும் வரத்தும் திருப்திகரமாக இருந்ததால் விவசாயிகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று 1936, 1937, 1938, 1940, 1942 ,1943, 1944, 1945, 1947, 2011, 2022 ஆகிய 11 ஆண்டுகள் ஜூன் 12-க்கு முன்பாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பும் வரத்தும் திருப்திகரமாக இல்லாத காரணத்தால் 60 ஆண்டுகள் குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் தாமதமாக திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பல ஆண்டுகள் குறுவை பரும் முடிந்த பிறகே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று(ஜூன் 12) காலை மேட்டூர் அணையின் நீர் மட்டம் 79.56 அடியாக சரிந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு 540 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் வந்துகொண்டிருக்கிறது. அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1000 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அணையின் நீர் இருப்பு 41.52 டி.எம்.சியாக உள்ளது.

Summary

Regarding the fact that,in the 92-year history of the Mettur Dam, water has not been released for Kuruvai cultivation this year—marking the 61st such instance...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஆகஸ்ட் இறுதியில்தான் மேட்டூர் அணை திறப்பு?

ஆகஸ்ட் இறுதியில்தான் மேட்டூர் அணை திறப்பு?

மேட்டூர் அணைக்கு நீர் வரத்து குறைவு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர் வரத்து குறைவு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து அதிகரிப்பு

மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து அதிகரிப்பு

விடியோக்கள்

அரசியலுக்குத் தயார்! நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் வெளியிட்ட விடியோ! | Vijay | Annamalai | Politics

அரசியலுக்குத் தயார்! நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் வெளியிட்ட விடியோ! | Vijay | Annamalai | Politics

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students