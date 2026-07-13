ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை எப்படி கண்டறியலாம்?

செய்யறிவு (ஏஐ) உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை சில எளிய வழிமுறைகள் மூலம் கண்டறியலாம்.
சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் உண்மையான படங்களுக்கும் செய்யறிவால் உருவாக்கப்பட்ட படங்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத அளவுக்கு புகைப்படங்கள் சித்திரிக்கப்படுகின்றன.
யூடியூப், ஷார்ட்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் என பல்வேறு தளங்களில் பதிவிடப்படும் விடியோக்களிலும் செய்யறிவால் உருவாக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
திருமண அவுட்டோர் ஷூட் புகைப்படங்கள், பிறந்தநாள் படங்கள் என செய்யறிவு மூலம் படங்கள் எடிட் செய்யப்பட்டு பதிவிடப்படுகின்றன. இதனால் உண்மையான படங்கள் எவை? செய்யறிவால் உருவாக்கப்பட்ட படங்கள் எவை? என்ற குழப்பம் மக்கள் மத்தியில் எழுவதுண்டு.
இந்த குழப்பத்தை சில எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி தீர்த்துக்கொள்ளலாம். ஒரு புகைப்படம் உண்மையான படமா? செய்யறிவு பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டதா? என்பதை அறிய
முதலில் அந்த புகைப்படத்தை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
பின்னர் கூகுளில் சென்று https://openai.com/research/verify/ or go to Gemini என்ற இணைய முகவரிக்குச் செல்ல வேண்டும்.
அதில், ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்த படத்தை பதிவேற்ற வேண்டும்.
ஓபன்ஏஐ அம்சத்தை கிளிக் செய்து இது ஏஐ புகைப்படமா? (Is this an AI image) என்ற கேள்வியை உள்ளீடு செய்ய வேண்டும்.
சில விநாடிகளில் பதில் கிடைத்துவிடும். அது உண்மை படமா? ஏஐ படமா? என்பதை விவரித்துவிடும்.
Summary
How to check if an image is AI-generated or real
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