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வணிகம்

மோட்டோ எட்ஜ் 70 மேக்ஸ் அறிமுகம்! என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?

மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போன் மாடலான மோட்டோ எட்ஜ் 70 மேக்ஸ் அறிமுகமாகிறது.

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மோட்டோ எட்ஜ் 70 மேக்ஸ்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 7:35 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போன் மாடலான மோட்டோ எட்ஜ் 70 மேக்ஸ் அறிமுகமாகிறது.

மோட்டோரோலா ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு இந்தியாவில் தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. சமீபத்தில் வெளியான மோட்டோரோலா எட்ஜ் 50, 60 ஃப்யூசன் மாடல்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன.

இந்த நிலையில், மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் நாளை வெளியாகிறது. எட்ஜ் 70 மாடல்களின் வரிசையில் அதிக செயல்திறன் கொண்ட போனாக இது வெளியாகவுள்ளது.

இந்த ஸ்மார்ட்போனை ஃபிளிப்கார்ட் மற்றும் மோட்டோரோலா தளங்களில் பெறலாம்.

சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?

பேட்டரி திறன்:

7,100mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரியுடன் 90W டர்போ பவர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடன் வெளியாகின்றது.

திரை:

  • 6.82-அங்குல குவாட் HD+ (1440 x 3168) வளைந்த/தட்டையான எக்ஸ்ட்ரீம் LTPO அமோல்ட் திரையைக் கொண்டுள்ளது.

  • மென்மையான 144Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் மற்றும் 7,000 நிட்ஸ் மூலம் அதிக பிரகாசமான திரையை வழங்குகிறது.

  • கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7i பாதுகாப்புடன், ஈரக் கைகளால் பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்மார்ட் வாட்டர் டச் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது.

செயல்திறன் & சேமிப்புத்திறன்

  • குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென் 5 (3nm கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டது) இயங்குதளத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதில், இணைக்கப்பட்டுள்ள AI NPU காரணமாக, 46% அதிக செயல்திறனுடம் செயல்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.

  • 8GB ரேம் மற்றும் 256GB சேமிப்பு வசதி, 12GB ரேம் மற்றும் 256GB சேமிப்பு வசதி மற்றும் 12GB ரேம் மற்றும் 512GB சேமிப்பு வசதி ஆகிய வேரியன்ட்களில் இந்த போன் வெளியாகவுள்ளது.

கேமராக்கள்:

  • பின்பக்க கேமரா: 50 மெகாபிக்ஸல் கொண்ட முதன்மை கேமரா, 8MP மெகாபிக்ஸல் அல்ட்ரா-வைட் ஆங்கிள் கேமராவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

  • முன்புற கேமரா: 32 மெகாபிக்ஸல் வைட் ஆங்கிள் கேமராவுடன் 4K விடியோ ரெக்கார்டிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளது.

மென்பொருள்:

ஆண்ட்ராய்டு 16 ஓஎஸ் உடன் வெளியாகும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 3 முக்கிய ஆண்ட்ராய்ட் அப்டேட்டுகள் வழங்கப்படும் என மோட்டோரோலா நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது.

விலை:

மோட்டோ எட்ஜ் 70 மேக்ஸ் பேஸ் வேரியண்ட் (8GB ரேம் 256GB சேமிப்பு வசதி) மாடலின் அறிமுக விலையாக ₹44,999 to ₹49,999 நிர்ணயிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மற்ற வேரியண்ட்களின் விலை நாளை ஸ்மார்ட்போன் வெளியாகும்போது அறிவிக்கப்படும்.

Summary

Motorola's new smartphone model, the Moto Edge 70 Max, is being launched.

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