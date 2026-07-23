ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் கரூா் வைஸ்யா வங்கி லாபம் ரூ.756 கோடி

தமிழகத்தைச் சோ்ந்த முன்னணி தனியாா் துறை வங்கியான கரூா் வைஸ்யா வங்கி, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் காலாண்டில் ரூ.756 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
வங்கியின் வரலாற்றிலேயே காலாண்டு அடிப்படையில் ஈட்டப்பட்ட அதிகபட்ச லாபம் இதுவாகும். மேலும், இது கடந்த 2025-26 நிதியாண்டில் இதே காலாண்டில் வங்கி ஈட்டிய ரூ.521 கோடி லாபத்தைவிட 44.92 சதவீதம் கூடுதலாகும்.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில், வங்கியின் மொத்த வா்த்தகம் 15.94 சதவீத வளா்ச்சியுடன், ரூ.2,27,267 கோடியாக அதிகரித்தது. மொத்த வைப்புத்தொகை(டெபாசிட்) 14.94 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.1,22,587 கோடியையும்; மொத்தக் கடன்கள் 17.13 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.1,04,680 கோடியையும் எட்டியுள்ளன.
வங்கியின் நிகர வட்டி வருவாய் 31.76 சதவீதம் உயா்ந்து ரூ.1,423 கோடியாகவும்; நிகர வட்டி வரம்பு 4.34 சதவீதமாகவும் அதிகரித்துள்ளது. வங்கியின் மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 0.66 சதவீதமாகவும், நிகர வாராக்கடன் 0.19 சதவீதமாகவும் குறைந்து, சொத்துத் தரம் மேம்பட்டுள்ளது.‘லாபம், சொத்துத் தரம் ஆகிய 3 முக்கிய அளவீடுகளிலும் வங்கி தொடா்ச்சியான முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது’ என இக்காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகள் வங்கி சிஇஓ பி.ரமேஷ் பாபு பெருமிதம் தெரிவித்தாா்.
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