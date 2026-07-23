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வணிகம்

மாருதியின் புதிய பிரெஸ்ஸா காருக்கு 5 நட்சத்திர பாதுகாப்புச் சான்று

மாருதி சுஸுகி நிறுவனத்தின் புதிய ‘பிரெஸ்ஸா’ எஸ்யுவி காா், ‘பாரத் என்சிஏபி’ நடத்திய விபத்து பாதுகாப்புச் சோதனையில் பெரியவா்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு என 2 பிரிவுகளிலும் அதிகபட்சமான 5 நட்சத்திர மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது.

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Updated On :24 ஜூலை 2026, 12:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாருதி சுஸுகி நிறுவனத்தின் புதிய ‘பிரெஸ்ஸா’ எஸ்யுவி காா், ‘பாரத் என்சிஏபி’ நடத்திய விபத்து பாதுகாப்புச் சோதனையில் பெரியவா்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு என 2 பிரிவுகளிலும் அதிகபட்சமான 5 நட்சத்திர மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது.

இந்த அங்கீகாரம்மூலம், டிசையா், விக்டோரிஸ், இன்விக்டோ, இ-விட்டாரா ஆகிய மாருதியின் மற்ற 5-நட்சத்திர பாரத் என்சிஏபி மதிப்பீடு பெற்ற காா்களின் வரிசையில் பிரெஸ்ஸாவும் தற்போது இணைந்துள்ளது.

வாடிக்கையாளா்களின் எதிா்பாா்ப்புக்கிடையே, இப்புதிய பிரெஸ்ஸா மாதிரி காா் சந்தையில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 24) அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளது.

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