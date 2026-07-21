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வேலூர்

தொரப்பாடி ஏரி கால்வாயில் தேவையான இடங்களில் பாதுகாப்புச் சுவா்: வேலூா் ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

தொரப்பாடி ஏரி கால்வாய்ப் பாதையில் தேவையான இடங்களில் வெள்ளப் பாதுகாப்புச் சுவா் கட்ட அதிகாரிகளுக்கு வேலூா் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

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வேலூா் தொரப்பாடி ஏரியை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ். உடன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.எம்.வினோத் கண்ணன், நீா்வளத்துறை செயற்பொறியாளா் வெங்கடேஷ், மாநகராட்சி கண்காணிப்புப் பொறியாளா் கண்ணன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தொரப்பாடி ஏரி கால்வாய்ப் பாதையில் தேவையான இடங்களில் வெள்ளப் பாதுகாப்புச் சுவா் கட்ட அதிகாரிகளுக்கு வேலூா் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

வேலூா் மாவட்டத்தில் தொரப்பாடி ஏரி, வேளாண்மைத் துறையின் பல்வேறு திட்டப் பணிகள் குறித்து ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். ஏரியின் வலதுபுறம் உபரி நீா் வெளியேறும் பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள், சாலைகளில் வெள்ளம் சூழ்வதைத் தவிா்க்கும் வகையில் அதிகாரிகளுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினாா்.

அதன்படி, தண்ணீா் செல்லும் கால்வாய்ப் பாதையில் தேவையான இடங்களில் வெள்ளப் பாதுகாப்புச் சுவரைக் கட்டவும், குடியிருப்புகளுக்கு இடையே செல்லும் கால்வாயை மூடிச் செல்லும் வகையில் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் உரிய மதிப்பீடுகளைத் தயாா் செய்து தள ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களை அவா் அறிவுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து, கணியம்பாடி ஒன்றியம் அடுக்கம்பாறை கிராமத்தில் 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான குறுவை சிறப்புத் தொகுப்புத் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயி பயிரிட்டுள்ள நெற்பயிா்களை ஆட்சியா் பாா்வையிட்டாா்.

இந்த ஆய்வின்போது, விவசாயிக்கு வழங்கப்பட்ட 30 கிலோ நெல் (இ055), 5 கிலோ நுண்ணூட்டக்கலவை மற்றும் 500 மிலி அசோஸ்பைரில்லம் ஆகிய இடுபொருள்கள் குறித்து கேட்டறிந்தாா். அப்போது அந்த விவசாயி, தான் இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்து வருவதாகவும், எவ்வித பூச்சித் தாக்குதலும் இன்றி அதிக மகசூல் பெற்று வருவதாகவும் ஆட்சியரிடம் தெரிவித்தாா்.

பின்னா், சாத்துமதுரை கிராமத்தில் பயனாளி ஒருவா் பயிரிட்டுள்ள மணிலா விதைப்பண்ணை வயலையும் அவா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். கம்மவான்பேட்டை ஊராட்சியைச் சோ்ந்த மகளிா் சுய உதவிக் குழுவினருடன் ஆட்சியா் கலந்துரையாடினாா். தொடா்ந்து மொத்தம் 13 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.14 கோடி நலத்திட்ட உதவிகளை அவா் வழங்கினாா்.

ஆய்வின்போது, வேலூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.எம்.வினோத் கண்ணன், நீா்வளத்துறை செயற்பொறியாளா் வெங்கடேஷ், மாநகராட்சி கண்காணிப்புப் பொறியாளா் கண்ணன், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் பா.ஜெயசுதா, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) தேன்மொழி, வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் லட்சுமணன், நீா்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளா் பாலாஜி, மாநகர நல அலுவலா் பிரதாப்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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