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வணிகம்

இந்திய சந்தைக்கு வரும் நாா்டன் பைக்குகள்

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டிவிஎஸ் மோட்டாா் கம்பெனி

Updated On :12 ஜூன் 2026, 5:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

டிவிஎஸ் மோட்டாா் நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான, பிரிட்டனைச் சோ்ந்த பிரபல ‘நாா்டன்’ நிறுவனம், இந்தியாவில் தங்களின் புதிய 2 இருசக்கர வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது.

இந்தியச் சாலைகளில் ஏற்கெனவே பலமுறை சோதிக்ப்பட்ட ‘அட்லஸ்’, ‘அட்லஸ் ஜிடி’ ஆகிய 2 மாடல்களின் முழு தொழில்நுட்ப விவரங்களை நிறுவனம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

கரடுமுரடான ‘அட்வென்ச்சா்’ பயணங்களுக்காக ‘அட்லஸ்’ மாடலும்; நெடுஞ்சாலைப் பயணங்களை அதிகம் விரும்புவோருக்காக ‘அட்லஸ் ஜிடி’ மாடலும் சக்கரம், சன்பென்ஷன், இருக்கை உயரம் ஆகிய அம்சங்களில் வேறுபாடுகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், இரு மாடல்களிலும் புதிய 585 சிசி என்ஜின்; 6 ஸ்பீடு கியா்பாக்ஸ் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வழித்தட வழிகாட்டி, 8 அங்குல தொடுதிரை, ஏபிஎஸ், குரூஸ் கண்ட்ரோல், 5 ரைடிங் மோடுகள் என ஏராளமான பாதுகாப்பு, தொழில்நுட்ப வசதிகளும் கூடுதலாக இடம்பெற்றுள்ளன.

டிவிஎஸ் நிறுவனத்தின்கீழ் இந்த இருசக்கர வாகனங்கள் விரைவில் சந்தைக்கு வரவுள்ள நிலையில், விலை மற்றும் வெளியீட்டு தேதி குறித்த அதிகாரபூா்வ அறிவிப்புகள் வரும் மாதங்களில் வெளியாகும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

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