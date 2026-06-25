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வணிகம்

உரசினால் தீப்பிடிக்கும் ஷூ! எங்கு வாங்குவது? என்ன விலை?

தீக்குச்சியைக் கொண்டு உரசினால் தீப்பிடிக்கும் வகையிலான ஷூ, சந்தையில் அறிமுகமாகியுள்ளது குறித்து...

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உரசினால் தீப்பிடிக்கும் மாச்சிஸ் ஷூ - படம் / நன்றி - கோமெட்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 1:21 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தீக்குச்சியைக் கொண்டு உரசினால் தீப்பிடிக்கும் வகையிலான ஷூ, சந்தையில் அறிமுகமாகியுள்ளது.

பெங்களூருவைச் சேர்ந்த ஷூ தயாரிப்பு நிறுவனமான கோமெட் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையிலான ஷூக்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது.

அந்த வகையில் தற்போது இளம் தலைமுறையினரைக் கவரும் வகையிலும் ட்ரெக்கிங் செல்பவர்களைக் கவரும் வகையிலும் உரசினால் தீப்பிடிக்கும் ஷூவை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

மாச்சிஸ் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த ஷூக்களின் முன், பின், பக்கவாட்டுப் பக்கங்களின் பல்வேறு இடங்களில் தீக்குச்சியை கொண்டு உரசினால் தீப்பிடிக்கும்.

இந்திய தீப்பெட்டி வடிவங்களை ஈர்ப்பாகக் கொண்டு இந்த ஷூக்களை கோமெட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. தீப்பெட்டியின் வண்ணத்தில் மற்றும் பழுப்பு நிற மெல்லிய தோல் வடிவில் புறத்தோற்றத்தை வடிவமைத்துள்ளது.

லிமிடட் எடிஷனாக குறைந்த் எண்ணிக்கையில் ஷூக்களை தயாரித்துள்ளது. இதன் விலை ரூ. 5,899. www.wearcomet.com என்ற இணையதளப் பக்கத்தில் இந்த ஷூவை முன்பதிவு செய்து பெறலாம்.

துரந்தர் படத்தில் நாயகன் ரன்வீர் சிங் தனது ஷூவில் இருந்து தீக்குச்சியை பற்றவைப்பார். அதனை மூலமாகக் கொண்டு இந்த ஷூவுக்கான விளம்பரமும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி பழைய ஹிந்தி மற்றும் தமிழ்ப் படங்களில் ஷூவில் தீக்குச்சியை பற்றவைப்பது ஒரு ஸ்டைலான காட்சியாகவே இடம்பெற்றிருக்கும்.

இதனால் பாலிவுட்டின் கிளாசிக் உணர்வையும் இளம் தலைமுறையினரிடையே கொண்டுவரும் முயற்சியாக இந்த ஷூவை கோமெட் நிறுவனம் விளம்பரம் செய்து வருகிறது.

Summary

Bengaluru company comet introduced World’s First Match-lighting Sneaker

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