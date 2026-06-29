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வணிகம்

ரூ. 22,999 விலையில் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்47 5ஜி! இன்று வெளியானது!

சாம்சங் நிறுவனம் கேலக்ஸி எம்47 மாடல் ஸ்மார்ட்போனை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

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சாம்சங் கேலக்ஸி எம்47 5ஜி

Updated On :29 ஜூன் 2026, 4:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சாம்சங் நிறுவனம் கேலக்ஸி எம்47 மாடல் ஸ்மார்ட்போனை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

உயர் நடுத்தர ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போன், சூப்பர் அமோல்ட் திரை, 5ஜி இணையவசதி, நீடித்து உழைக்கும் பேட்டரி திறன் போன்ற சிறப்பம்சங்களுடன் வெளியாகியுள்ளது.

சாம்சங் கேலக்ஸி எம்47 மாடல் நீடித்த பயன்பாடு மற்றும் மொபைல் கேமிங் போன்றவற்றிற்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அறிமுக விலையாக ரூ. 22,999 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சாம்சங் கேலக்ஸி எம்47 சிறப்பம்சங்கள்

திரை: 6.7-அங்குல FHD+ சூப்பர் AMOLED திரையுடன், சீரான 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் (Refresh rate) உயர்தர கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ் மூலம் பாதுகாக்கப்படும் விதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

செயல்திறன்: 4என்.எம். குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 6 ஜென் 3 ப்ராசஸர் (4nm Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3) செயல்திறன் கொண்டுள்ளது.

பேட்டரி திறன்: 6,000 எம்ஏஹெச் (mAh) 45W ஃபாச்ட் சார்ஜிங் திறனைக் கொண்டுள்ளது. கேமிங்கிற்காக பிரத்யேகமாக போனைக் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க வடிவமைக்கப்பட்ட பைபாஸ் சார்ஜிங் அம்சமும் இதில் உள்ளது.

கேமரா: OIS (ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன்) உடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார், 5MP அல்ட்ராவைடு லென்ஸ் மற்றும் 2MP மேக்ரோ சென்சார் ஆகிய மூன்று பின்புற கேமராக்கள் இதில் அமைந்துள்ளன. முன்புற கேமரா (12MP) மற்றும் பின்புற கேமராக்கள் இரண்டிலும் 4K வீடியோக்களைப் பதிவு செய்யலாம்.

மென்பொருள்: ஆண்ட்ராய்டு 16 ஒன் யுஐ 8.5 இயங்குதளத்துடன் இந்த ஸ்மார்ட்போன் வெளியாகிறது. அத்துடன், 6 ஆண்டுகளுக்கு முக்கிய ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் அப்டேட்கள் மற்றும் 6 ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாப்புப் பேட்ச்களை (Security patch) வழங்கும்படி குறைந்த விலையில் இந்த போன் வெளியாகிறது.

விலை மற்றும் கிடைக்கும் நிறங்கள்:

ரோக் ரெட் (சிவப்பு) மற்றும் பிளேஸ் ப்ளூ (நீலம்) ஆகிய இரு நிறங்களில் இந்த மொபைல் போன் வெளியிடப்படுகிறது.

மூன்று வகையான சேமிப்புத் திறன்களுடன் வெளியாகும் இந்த மாடலில் அறிமுக விலையாக ரூ. 22,999 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

  1. 6GB RAM + 128GB சேமிப்புத் திறன் - விலை ரூ. 22,999

  2. 8GB RAM + 128GB சேமிப்புத் திறன் - விலை ரூ. 24,999

  3. 8GB RAM + 256GB சேமிப்புத் திறன் - விலை ரூ. 26,999

இன்று வெளியாகும் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்47 மாடல் ஜூலை 4 முதல் அமேசான் தளத்தில் கிடைக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Samsung Galaxy M47 5G priced at Rs. 22,999 Launched today!

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