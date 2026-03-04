Dinamani
முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகைமாநிலங்களவைத் தேர்தலில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத் பவாருக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவுஈரானின் புதிய தலைவரும் கொல்லப்படுவார்! இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை! - விஜய் அறிவிப்புபங்குச் சந்தை கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 1,650 புள்ளிகள் சரிவு! ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக பயணிக்கும் கப்பல்களுக்கு கடற்படை பாதுகாப்பு: டிரம்ப்!நுழைவு வாயிலிலேயே வாயில் நுழையாத பெயர்: முதல்வர் கண்டனம்!திருச்சி ரயில்வே அலுவலகத்துக்கு ஹிந்தி பெயர்! தமிழிசை செளந்தரராஜன் எதிர்ப்பு! கிரிக்கெட்டில் சிஎஸ்கேவையும், தேர்தலில் தவெகவையும் தொட முடியாது! விஜய் ஈரானைத் தாக்க உதவி மறுப்பு... ஸ்பெய்ன் உடனான வர்த்தகத்தைத் துண்டித்தார் டிரம்ப்!ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!
வணிகம்

மார்ச் 9-ல் அறிமுகமாகிறது ஓப்போ கே 14 ஸ்மார்ட்போன்!

ஓப்போ கே 14 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 9 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது குறித்து...

News image
ஓப்போ கே 14 5ஜி- படம் / நன்றி - ஓப்போ
Updated On :4 மார்ச் 2026, 1:05 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஓப்போ கே 14 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 9 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது.

அதிகபட்சமாக 7000mAh பேட்டரி திறனுடன் அறிமுகமாகும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், மார்ச் 9 ஆம் தேதி நண்பகல் 12 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளது.

சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஓப்போ நிறுவனம் இந்திய பயனர்களைக் கவரும் வகையிலான தயாரிப்புகளை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. அந்தவகையில் ஓப்போ கே 14 அறிமுகமாகவுள்ளது.

இதற்கு முன்பு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற ஓப்போ கே 13-ன் மேம்பட்ட அமசமாக இந்த ஸ்மார்ட்போன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்பார்க்கப்படும் சிறப்பம்சங்கள்

ஓப்போ கே 14 5ஜி ஸ்மார்ட்போன், 7000mAh பேட்டரி திறன் கொண்டது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 45W திறன் உடையது.

இதற்கு முன்பு வெளியான ஓப்போ கே 13 ஸ்மார்ட்போனும் 7000mAh பேட்டரி கொண்டிருந்தது. ஆனால், 80W வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் திறன் இருந்தது.

ஸ்நாப்டிராகன் 7எஸ் நான்காம் தலைமுறை புராசஸர் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதன் கேமரா அம்சங்கள் குறித்து எந்தவித அறிவிப்பையும் ஓப்போ நிறுவனம் வெளியிடவில்லை.

எனினும், ஓப்போ கே 13 ஸ்மார்ட்போன் 50MP முதன்மை கேமராவையும் 2MP டெப்த் சென்சார் கேமராவையும் கொண்டிருந்தது. இதே மாதிரியான கேமரா அம்சம் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஓப்போ கே 13 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுக விலை ரூ. 17,999 ஆக இருந்தது. இதே மதிப்பில் ஓப்போ கே 14 விலையும் இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

