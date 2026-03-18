டிரையம்ப் விற்பனையில் புதிய மைல்கல்: 1 லட்சம் மோட்டர் சைக்கிள் விற்பனை!

இளைஞர்கள் அதிகம் விரும்பும் டிரையம்ப் மோட்டார் சைக்கிள் விற்பனையில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
பஜாஜ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட 400 சிசி ரக மோட்டார் சைக்கிள்களை கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறிமுகப்படுத்தியது. டிரையம்ப் மோட்டர்சைக்கிள் நிறுவனம் 1 லட்சம் மோட்டார் சைக்கிள்களை விற்பனை செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
பஜாஜ் மற்றும் டிரையம்ப் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான கூட்டாக இணைந்து முதன்முதலில் 2017-ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது. இவ்விரு நிறுவனங்களும் இணைந்து தயாரித்த முதல் தயாரிப்புகளான ஸ்பீடு 400 மற்றும் ஸ்கேரம்லர் 400 எக்ஸ் ஆகியவை 2023ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
தற்போது ஸ்பீடு டி4, ஸ்பீடு 400, ஸ்கேரம்லர் 400 , ஸ்கேரம்லர் 400 எக்ஸ்சி மற்றும் த்ராக்ஸ்டன் 400 என மொத்தம் ஐந்து மாடல்களைக் கொண்ட 400 சிசி ரக மோட்டர் சைக்கிள்கள் மொத்த விற்பனை விவரங்களை இந்நிறுவனம் இன்னும் வெளியிடவில்லை.
உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படும் இந்த 400சிசி ரக மோட்டார்சைக்கிள்கள், ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, மெக்சிகோ, தைவான் மற்றும் தென் கொரியா உள்ளிட்ட 18 நாடுகளுக்கும் சர்வதேச அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் டிரையம்ப் மோட்டர் சைக்கிள்கள் விற்பனை இந்தியச் சந்தைகளில் ஒரு லட்சம் மைல்கல்லைத் தாண்டி விட்டதாக பஜாஜ் ஆட்டோ அறிவித்துள்ளது.
The figure encompasses all Triumph bikes – both locally manufactured 400cc motorcycles and their exports, and the imported models sold in India.
