வணிகம்

எச்.எஸ்.பி.சி. விதிமீறல்: ரிசர்வ் வங்கி அபராதம் விதிப்பு!

முறையான வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றாத எச்.எஸ்.பி.சி. வங்கிக்கு ரூ.31.8 லட்சம் அபராதம் விதித்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

Updated On :20 மார்ச் 2026, 5:15 pm

மும்பை: செயல்படாத கணக்குகள் மற்றும் உரிமை கோரப்படாத வைப்புத்தொகை குறித்த முறையான வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றாத ஹாங்காங் மற்றும் ஷாங்காய் வங்கிக்கு (எச்.எஸ்.பி.சி.) ரூ.31.8 லட்சம் அபராதம் விதித்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி இன்று தெரிவித்துள்ளது.

வங்கி தனது இணையதளத்தில் உரிமை கோரப்படாத வைப்புத்தொகை குறித்த தேடக்கூடிய தரவுகளை வழங்கவில்லை அல்லது உருவாக்கவில்லை என்ற நிலையில், 'வைப்புத்தொகையாளர் கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு' நிதிக்கு மாற்றப்பட்ட சில உரிமை கோரப்படாத வைப்புத்தொகைகளுக்கு, உரிமை கோரப்படாத வைப்புத்தொகை குறித்த எண்ணை உருவாக்கி ஒதுக்கவில்லை.

வங்கியிடம் விசாரணையின் போது அதன் குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதால், அபராதம் விதித்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்தது.

இந்த அபராதம் சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தில் உள்ள குறைபாடுகளின் அடிப்படையில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The Reserve Bank on Friday said it has imposed a Rs 31.8 lakh penalty on Hongkong and Shanghai Banking Corporation for non-compliance with certain directions on inoperative accounts and unclaimed deposits.

2 சதவீதத்திற்கும் மேல் சரிந்த எச்.டி.எஃப்.சி. வங்கி பங்குகள்!

தொடர்புடையது

ரூ.20,000 கோடி மதிப்பிலான அரசு பத்திரங்கள் மாற்றம் : மாா்ச் 9-இல் ‘ஸ்விட்ச்’ ஏலம் - ரிசா்வ் வங்கி

ரூ.20,000 கோடி மதிப்பிலான அரசு பத்திரங்கள் மாற்றம் : மாா்ச் 9-இல் ‘ஸ்விட்ச்’ ஏலம் - ரிசா்வ் வங்கி

நிர்மலா சீதாராமனுடன் ஆர்பிஐ ஆளுநர் சந்திப்பு!

நிர்மலா சீதாராமனுடன் ஆர்பிஐ ஆளுநர் சந்திப்பு!

வங்கித் துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீடு சரிவு!

வங்கித் துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீடு சரிவு!

உரிமை கோரப்படாத 18 உடல்கள் நல்லடக்கம்

உரிமை கோரப்படாத 18 உடல்கள் நல்லடக்கம்

வீடியோக்கள்

வதந்தி - 2 டீசர்!
வீடியோக்கள்

வதந்தி - 2 டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
வீடியோக்கள்

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
வீடியோக்கள்

ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு