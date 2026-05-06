சவுத் இந்தியன் வங்கியின் லாபம் 19% உயர்வு!

புதுதில்லி: 2025-26 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், சவுத் இந்தியன் வங்கி தனது நிகர லாபம் 19 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து ரூ. 407.50 கோடியை ஈட்டியுள்ளதாக வங்கி இன்று அறிவித்தது.
தனியார் துறை வங்கியின் நிகர லாபம், மார்ச் காலாண்டில் ரூ. 342.19 கோடியாக இருந்தது. 2026 நிதியாண்டின் மார்ச் வரையான காலாண்டில், சவுத் இந்தியன் வங்கியின் மொத்த வருமானம் ரூ. 407.50 கோடியாக உயர்ந்தது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 2,946 கோடியாக இருந்தது.
2025-26 முழு நிதியாண்டுக்கும் சேர்த்து, வங்கி ரூ. 1,455 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியது. கடந்த நிதியாண்டில் ஈட்டிய ரூ. 1,303 கோடியை விட இது 12 சதவீதம் அதிகமாகும்.
வங்கியின் மொத்தக் கடன் வழங்கல் 2026 நிதியாண்டில் 14.50 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1 லட்சம் கோடியை எட்டியது. கடந்த நிதியாண்டில் இது ரூ. 87,579 கோடியாக இருந்தது.
மார்ச் 2026 உடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டுக்கான, தலா ரூ. 1 முகமதிப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ரூ. 0.45 ஈவுத்தொகை வழங்குமாறு வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
மும்பை பங்குச் சந்தையில், சவுத் இந்தியன் வங்கியின் பங்குகள் முந்தைய நாள் வர்த்தக முடிவை விட 3.81 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 42.51ஆக நிறைவடைந்தன.
Summary
South Indian Bank reported a 19 per cent growth in net profit at Rs 407.50 crore in the March quarter of 2025-26.
