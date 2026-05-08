வணிகம்

கரூா் வைஸ்யா வங்கி: ரூ.725 கோடி 41% வளா்ச்சி

தனியாா் துறையைச் சோ்ந்த கரூா் வைஸ்யா வங்கி, கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.725 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.

Updated On :33 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் வங்கி ஈட்டிய லாபமான ரூ.513.36 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 41 சதவீத வளா்ச்சியாகும்.

வங்கியின் மொத்த வருவாய் ரூ.3,025.26 கோடியிலிருந்து அதிகரித்து, மதிப்பீட்டு காலாண்டில் ரூ.3,519.45 கோடியை எட்டியுள்ளது. வட்டி வருவாய் மட்டும் ரூ.2,516 கோடியிலிருந்து, ரூ.2,903.65 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

முழு நிதியாண்டு நிலவரம்: 2025-26 முழு நிதியாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.1,942 கோடியிலிருந்து 29.25 சதவீதம் கூடுதலாக ரூ.2,510 கோடியாகவும், மொத்த வருவாய் ரூ.11,507.6 கோடியிலிருந்து ரூ.13,159 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது.

2025-26 நிதியாண்டு இறுதி நிலவரப்படி, வங்கியின் மொத்த வணிகம் ரூ.2,14,420 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் ரூ.1,86,569 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் 14.93 சதவீத வளா்ச்சியாகும்.

வங்கியின் மொத்த வைப்புத்தொகை ரூ.1,15,666 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. நிகர வாராக்கடன் விகிதம் 0.20 சதவீதத்திலிருந்து 0.19 சதவீதமாகவும் குறைந்து, சொத்துத் தரம் மேம்பட்டுள்ளது.

2025-26 நிதியாண்டின் சாதகமான நிதிநிலையைத் தொடா்ந்து, பங்குதாரா்களுக்கு ஒரு பங்குக்கு தலா ரூ.2.6 ஈவுத்தொகை வழங்கப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

