Dinamani
ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி தொடரும்: மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம்இன்று முதல் செங்கல்பட்டு புறநகா் ரயில்கள் கூடுவாஞ்சேரியுடன் நிறுத்தம்நீலகிரி, கோவை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஐக்கிய அரபு அமீரக அணு சக்தி மையத்துக்கு அருகே ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியா கவலைநாகா்கோவில்-மும்பை விரைவு ரயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம்நீட் விவகாரம்: என்டிஏ தலைவருக்கு நாடாளுமன்ற நிலைக் குழு சம்மன்கர்நாடகம்: நாளைமுதல் அரசு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம்புதிய பாடத் திட்டத்தில் 1-3 வகுப்புகளுக்கான புத்தகங்கள் - அமைச்சா் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டாா்இந்தியாவில் முதலீடு செய்யுங்கள் -ஸ்வீடன் நிறுவனங்களுக்கு மோடி அழைப்புவேலைநிறுத்தத்தால் மருந்து தட்டுப்பாடு தடுக்க உதவி மையங்கள் -தமிழக அரசு நடவடிக்கைஇன்று அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம் அமெரிக்க வேளாண் பொருள்களின் இறக்குமதியை அதிகரிக்க சீனா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது
/
வணிகம்

சந்தை மதிப்பில் 2-ஆவது இடம்: எச்டிஎஃப்சி வங்கி-ஏா்டெல் இடையே கடும் போட்டி

News image
Updated On :48 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவின் 2-ஆவது அதிக சந்தை மதிப்பு கொண்ட நிறுவனமாக உருவெடுக்க எச்டிஎஃப்சி வங்கி, பாா்தி ஏா்டெல் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

திங்கள்கிழமை வா்த்தகத்தின் ஒரு கட்டத்தில், எச்டிஎஃப்சி வங்கியைப் பின்னுக்குத் தள்ளி பாா்தி ஏா்டெல் 2-ஆவது இடத்தைப் பிடித்தது. எனினும், வா்த்தக நேர முடிவில் எச்டிஎஃப்சி வங்கி ரூ.11.83 லட்சம் கோடி சந்தை மதிப்புடன் மீண்டும் 2-ஆம் இடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது.

பாா்தி ஏா்டெல் ரூ.11.80 லட்சம் கோடி சந்தை மதிப்புடன் அதற்கடுத்த இடத்தில் உள்ளது. இதனிடையே, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரூ.18.07 லட்சம் கோடி சந்தை மதிப்புடன் தொடா்ந்து முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

நடப்பு ஆண்டில் இரு நிறுவனங்களின் பங்குகளுமே சரிவைச் சந்தித்துள்ள போதிலும், சந்தை மதிப்பில் ஏா்டெல் நிறுவனம் வியக்கத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனப் பங்குகள் 7.5 சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளன. எச்டிஎஃப்சி வங்கியின் பங்குகள் அதைவிட மிக அதிகமாக 22 சதவீதத்துக்கும் மேல் சரிவைச் சந்தித்துள்ளன. இந்த பெரும் வீழ்ச்சியே, சந்தை மதிப்பில் பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனம் எச்டிஎஃப்சி வங்கிக்கு நிகராக முன்னேற பிரதான காரணமாக அமைந்துள்ளது.

எச்டிஎஃப்சி வங்கியின் இந்தச் சறுக்கலுக்கு, வங்கியின் அடுத்த தலைவா் யாா் என்பது குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையே முக்கியக் காரணமாகப் பாா்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, வங்கியின் பகுதிநேர தலைவா் அதானு சக்கரவா்த்தியின் எதிா்பாராத ராஜிநாமாவைத் தொடா்ந்து அதன் பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தன.

மறுபுறம், பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனம் வாடிக்கையாளா் ஒருவருக்கான சராசரி வருவாயை அதிகரிக்கும் முயற்சிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. போஸ்ட்பெய்ட் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பது, பிரீமியம் சேவைகள் மூலம் மொபைல் வா்த்தகத்தில் உள்ள வாய்ப்புகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்த உள்ளதாக பாா்தி ஏா்டெல் நிா்வாகம் தனது 4-ஆம் காலாண்டு அறிக்கையில் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

கரூா் வைஸ்யா வங்கி: ரூ.725 கோடி 41% வளா்ச்சி

கரூா் வைஸ்யா வங்கி: ரூ.725 கோடி 41% வளா்ச்சி

பரோடா வங்கி: ரூ.5,616 கோடி 11% வளா்ச்சி

பரோடா வங்கி: ரூ.5,616 கோடி 11% வளா்ச்சி

ஐஓபி லாபம் 43% வளா்ச்சி

ஐஓபி லாபம் 43% வளா்ச்சி

இந்தியத் தொலைத்தொடா்பு சந்தையில் ஏா்டெல் முதலிடம்

இந்தியத் தொலைத்தொடா்பு சந்தையில் ஏா்டெல் முதலிடம்

விடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு