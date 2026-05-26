Dinamani
ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!மேக்கேதாட்டு அணை பூமிபூஜை: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்! செய்யறிவு அடிமைத்தனத்தை தகர்க்க வேண்டும்! போப் லியோ அழைப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை தில்லி பயணம்!முதல்வர் விஜய் நாளை தில்லி பயணம்! குர்மீத் ராம் ரஹீமுக்கு 16 -வது முறையாக பரோல்! அதிமுக எம்.எல்.ஏ. இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா!அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜிநாமா செய்த தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!
/
வணிகம்

ஐபோன் 18 ப்ரோ சிறப்புகள் என்னென்ன? எத்தனை நிறங்களில் கிடைக்கும்?

ஆப்பிள் ஐபோன் 18 ப்ரோ, ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன்களின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

News image

ஐபோன் 18 ப்ரோ - படம் / நன்றி - ஆப்பிள்

Updated On :26 மே 2026, 4:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் 18 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன்களின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஐபோன் 17 விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், செப்டம்பர் மாதத்தில் ஐபோன் 18 வரிசையை ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.

இதனால் ஐபோன் 18, ஐபோன் 18 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

புதிய ஐபோனில் எந்தெந்த சிறப்பம்சங்கள் கூடுதலாக இடம்பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பயனர்களிடையே அதிகரித்துவரும் நிலையில், ஐபோன் 18 ப்ரோ மற்றும் ப்ரோ மேக்ஸ் வண்ணம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது

தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக எந்தவொரு அறிவிப்பும் இதுவரை வெளியாகாத நிலையில், இந்த இரு ஸ்மார்ட்போன்களும் செர்ரி சிவப்பு நிறத்தில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பான விடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. பக்கவாட்டில் சிவப்பு வைன் நிறம் இருக்கும் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

அதாவது, ஐபோன் 17 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள் வெளியான ஆரஞ்சு நிறத்துக்கு மாற்றாக இவை இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

இதுமட்டுமின்றி ஐபோன் 18 ப்ரோ வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள் கரும் சாம்பல், இள நீலம், அடர் செர்ரி நிறம் என மூன்று வண்ணங்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனால் ஐபோன் 18 வெளியாவதற்கு முன்னரே அது குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் பயனர்களிடையே அதிகரித்து வருகிறது. பயனர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருவதாக ஆப்பிள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஐபோன் 18ப்ரோ மற்றும் ப்ரோ மேக்ஸ் தொடர்பாக எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max have revealed new colour variants

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஆப்பிள் ஐபோன் 18: விற்பனை எப்போது?

ஆப்பிள் ஐபோன் 18: விற்பனை எப்போது?

ஐபோன் 17 வாங்க சிறந்த இணைய விற்பனை தளம் எது? எவ்வளவு தள்ளுபடி?

ஐபோன் 17 வாங்க சிறந்த இணைய விற்பனை தளம் எது? எவ்வளவு தள்ளுபடி?

அதீத பேட்டரி திறன்... இன்ஃபினிக்ஸ் நோட் 60 ப்ரோ இந்தியாவில் அறிமுகம்!

அதீத பேட்டரி திறன்... இன்ஃபினிக்ஸ் நோட் 60 ப்ரோ இந்தியாவில் அறிமுகம்!

ரூ. 47,000 அதிரடி தள்ளுபடியில் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்கலாம்! எப்படி?

ரூ. 47,000 அதிரடி தள்ளுபடியில் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்கலாம்! எப்படி?

விடியோக்கள்

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

என் அதிகாரங்கள் என்ன? என்பதை சட்டம் சொல்கிறது! பேரவைத் தலைவர் பேட்டி

என் அதிகாரங்கள் என்ன? என்பதை சட்டம் சொல்கிறது! பேரவைத் தலைவர் பேட்டி

ஆளுங்கட்சியை நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் | CM Vijay | TVK | ADMK | MLA | Edappadi Palanisamy

ஆளுங்கட்சியை நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் | CM Vijay | TVK | ADMK | MLA | Edappadi Palanisamy

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam