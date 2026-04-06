ரூ. 47,000 அதிரடி தள்ளுபடியில் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்கலாம்! எப்படி?

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அதிரடி சலுகைகள் குறித்து...

ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் - படம் / நன்றி - ஐபோன்

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 11:07 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போனை சிறப்புச் சலுகையாக ரூ. 47 ஆயிரம் வரை தள்ளுபடி உடன் வாங்கலாம்.

ஆப்பிள் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டு 50 ஆண்டு நிறைவானதைக் கொண்டாடும் வகையில் ஐபோன்கள் சலுகை விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

அமெரிக்காவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் இந்திய பயனர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளன.

இதனால், ஆப்பிள் நிறுவனத் தயாரிப்புகளுக்கு இந்திய சந்தையில் மிகுந்த வரவேற்பு காணப்படுகிறது. புதிதாக எந்தவொரு தயாரிப்பு அறிமுகமானாலும் இந்திய சந்தையில் பயனர்கள் அதனை வாங்குவதற்கு வெகுவாக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

அந்தவகையில், பயனர்களைக் கவரும் வகையில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனையாளரான இமேஜின் ஸ்டோர் (Imagine Store), ஐபோன்களுக்கு அதிரடி சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, அதிகபட்சமாக ரூ. 47,000 வரை தள்ளுபடி பெற முடியும். அதை எவ்வாறு பெறுவது என்பதைக் காணலாம்.

256GB நினைவகம் உடைய ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் அறிமுக விலை ரூ. 1,49,900. இதன் விலை ரூ. 47,000 குறைக்கப்பட்டு, தற்போது 1,02,900 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுமட்டுமின்றி குறிப்பிட்ட வங்கிக் கடன் அட்டைகளுக்கு ரூ. 4,000 வரை தள்ளுபடி மற்றும் கேஷ்பேக் போன்ற சலுகைகளும் உண்டு.

மேலும், பழைய ஸ்மார்ட்போனை கொடுத்துவிட்டு (எக்ஸ்சேஞ்ச்) புதிய ஆப்பிள் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்கினால் கூடுதலாக ரூ. 6,000 வரை தள்ளுபடி பெற முடியும். தகுதியான மாடல் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு ரூ. 36,000 வரை தள்ளுபடி உண்டு என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சலுகைகளை எல்லாம் பெற்றால் ரூ. 89,900-க்கு ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸை பயனர்களால் வாங்க முடியும். இதேபோன்று, ரூ. 82,900 விலை கொண்ட ஐபோன் 17 ஸ்மார்ட்போனை சலுகை மூலம் ரூ. 37,900-க்கு பெற முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

லாவாவின் புதிய பட்ஜெட் விலை ஸ்மார்ட்போன்! ரூ. 7,999 மட்டுமே..!

லாவாவின் புதிய பட்ஜெட் விலை ஸ்மார்ட்போன்! ரூ. 7,999 மட்டுமே..!

ஐபோன் 16 வாங்க ஃபிளிப்கார்ட் வழங்கும் சிறந்த தள்ளுபடி!

ஐபோன் 16 வாங்க ஃபிளிப்கார்ட் வழங்கும் சிறந்த தள்ளுபடி!

நாடு முழுவதும் 40 முதல் 50 கடைகளைத் திறக்க மேக்ஸ் ஃபேஷன் இலக்கு!

நாடு முழுவதும் 40 முதல் 50 கடைகளைத் திறக்க மேக்ஸ் ஃபேஷன் இலக்கு!

கிளீன் மேக்ஸ் என்விரோ நிகர லாபம் ரூ.21 கோடி!

கிளீன் மேக்ஸ் என்விரோ நிகர லாபம் ரூ.21 கோடி!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

21 மணி நேரங்கள் முன்பு