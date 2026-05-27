Dinamani
பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்! அதிமுக இரு தரப்பு மனுக்கள் மீது நாளை முடிவு! பேரவைத் தலைவர் அதிமுகவிலிருந்த கருத்து வேறுபாடு நீங்கிவிட்டது! பதவி ஆசை இல்லை! எஸ்.பி. வேலுமணி தில்லியில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு வரவேற்பு!கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா நாளை ராஜிநாமா? குண்டர் தடுப்புச் சட்ட ரத்து வழக்கு! உயர் நீதிமன்றத்தில் காத்திருக்கும் முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண்!இணையும் அதிமுக: இபிஎஸ்ஸுடன் எஸ்.பி. வேலுமணி சந்திப்பு!பைஜுஸ் நிறுவனர் ரவீந்திரனுக்கு 6 மாதம் சிறைத் தண்டனை!பினராயி விஜயன் வீடு உள்பட 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!
/
வணிகம்

அதிரடி சலுகையில் ஆப்பிள் ஐபோன் 17 வாங்கலாம்! ஃபிளிப்கார்ட் சலுகைகள் என்னென்ன?

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் 17 ஸ்மார்ட்போன் விலை அதிரடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து..

News image

ஐபோன் 17 - படம் / நன்றி - ஆப்பிள்

Updated On :27 மே 2026, 5:12 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் 17 ஸ்மார்ட்போன் விலை அதிரடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இணைய விற்பனை தளமாக ஃபிளிப்கார்ட்டில் சலுகை மற்றும் தள்ளுபடியின் மூலம் குறைந்த விலையில் ஐபோன் 17 ஸ்மார்ட்போனை வாங்கலாம்.

அமெரிக்காவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன்கள், ஸ்மார்ட்போன்களில் உயர்தர தயாரிப்பாக உள்ளது. இதனால், ஐபோன் வாங்குவதை பலரும் தங்கள் விருப்பப் பட்டியலில் ஒன்றாகவே வைத்துள்ளனர்.

இணையத்தில் அதிகம் தேடப்பட்ட பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களில் ஐபோன் 17 முதலிடத்தில் உள்ளது.

ஐபோன் வாங்க நினைத்தவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் ஃபிளிப்கார்ட் இணைய விற்பனை தளத்தில் அதிரடி சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 256ஜிபி நினைவகம் உடைய ஐபோன் 17 விலை ரூ. 82,900 ஆக உள்ளது.

எச்.டி.எஃப்.சி., எஸ்பிஐ வங்கிக் கடன் அட்டை மூலம் வாங்கினால் ரூ. 3,000 வரை தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பழைய ஸ்மார்ட்போனை கொடுத்துவிட்டு ஐபோன் 17 வாங்கினால் கூடுதலாக ரூ. 5,000 தள்ளுபடி உண்டு. இதுமட்டுமின்றி கடன் அட்டை தவணை முறையில் ரூ. 4,500 சலுகையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சலுகைகள் மூலம் ஐபோன் 17 ஸ்மார்ட்போனை ரூ. 75,900க்கு வாங்கலாம்.

Summary

Apple iPhone 17 Hits Lowest Price On Flipkart: Avail Offers And Discounts

தொடர்புடையது

7 அங்குல திரையுடன் வெளியாகும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ்!

7 அங்குல திரையுடன் வெளியாகும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ்!

ஐபோன் 18 ப்ரோ சிறப்புகள் என்னென்ன? எத்தனை நிறங்களில் கிடைக்கும்?

ஐபோன் 18 ப்ரோ சிறப்புகள் என்னென்ன? எத்தனை நிறங்களில் கிடைக்கும்?

ஆப்பிள் ஐபோன் 18: விற்பனை எப்போது?

ஆப்பிள் ஐபோன் 18: விற்பனை எப்போது?

ஐபோன் 17 வாங்க சிறந்த இணைய விற்பனை தளம் எது? எவ்வளவு தள்ளுபடி?

ஐபோன் 17 வாங்க சிறந்த இணைய விற்பனை தளம் எது? எவ்வளவு தள்ளுபடி?

விடியோக்கள்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

மும்பை இந்தியன்ஸ் தோற்றது ஏன்?: ஒரு பார்வை

மும்பை இந்தியன்ஸ் தோற்றது ஏன்?: ஒரு பார்வை