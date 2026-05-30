ரூ.500 நோட்டுகளின் புழக்கம் 11.2 சதவீதம் அதிகரிப்பு

2025-26 நிதியாண்டில் நாட்டில் ரூ.500 நோட்டுகளின் புழக்கம் 11.2 சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாக ரிசா்வ் வங்கி வெளியிட்ட ஆண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக அதில் மேலும் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 2024-25 நிதியாண்டில் ரூ.31.72 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான 6.34 லட்சம் ரூ.500 நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. 2025-26 நிதியாண்டில் ரூ.35.27 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான 7.05 லட்சம் ரூ.500 நோட்டுக்கள் புழக்கத்தில் இருந்தன. முந்தைய நிதியாண்டை ஒப்பிடுகையில் இது 11.2 சதவீதம் அதிகமாகும். அதேசமயம் 2025-26 நிதியாண்டில் ரூ.500 கள்ள நோட்டுகளின் புழக்கமும் முந்தைய நிதியாண்டைவிட 20 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
2026, மாா்ச் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி ஒட்டுமொத்த புழக்கத்தில் 41.2 சதவீதம் பங்களிப்புடன் ரூ.500 நோட்டுகள் முதலிடத்திலும், 16.1 சதவீதத்துடன் ரூ.10 நோட்டுகள் இரண்டாமிடத்திலும் உள்ளன.
ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து வகையான ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பு மற்றும் அளவு முறையே 11.9 சதவீதமும் 10.5 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது.
இதே காலகட்டத்தில் அனைத்து வகை நாணயங்களின் மதிப்பு மற்றும் அளவு முறையே 11.4 சதவீதமும் 4.5 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது.
புழக்கத்தில் இருந்த ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பப் பெறப்படுவதாக கடந்த 2023, மே மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது. 2026, மாா்ச் 31 நிலவரப்படி ரூ.3.56 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ரூ.2,000 நோட்டுகள் (98.45 சதவீதம்) திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.