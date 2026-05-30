Dinamani
இன்று இந்தியா வருகிறாா் டிரம்ப் மகள்இன்று 14 மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஇளையராஜா இசை நிகழ்ச்சி: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசம் பயணம்நிதியாண்டில் ரிசா்வ் வங்கி இருப்பு நிலை ரூ.91.97 லட்சம் கோடிபோா்க் கால பாலியல் வன்முறை: ஐ.நா. கருப்புப் பட்டியலில் முதல்முறையாக இஸ்ரேல், ரஷிய படைகள்!விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களில் தீா்ப்பு: உயா்நீதிமன்றங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
/
வணிகம்

ரூ.500 நோட்டுகளின் புழக்கம் 11.2 சதவீதம் அதிகரிப்பு

2025-26 நிதியாண்டில் நாட்டில் ரூ.500 நோட்டுகளின் புழக்கம் 11.2 சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாக ரிசா்வ் வங்கி வெளியிட்ட ஆண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

News image
Updated On :30 மே 2026, 4:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

2025-26 நிதியாண்டில் நாட்டில் ரூ.500 நோட்டுகளின் புழக்கம் 11.2 சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாக ரிசா்வ் வங்கி வெளியிட்ட ஆண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக அதில் மேலும் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 2024-25 நிதியாண்டில் ரூ.31.72 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான 6.34 லட்சம் ரூ.500 நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. 2025-26 நிதியாண்டில் ரூ.35.27 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான 7.05 லட்சம் ரூ.500 நோட்டுக்கள் புழக்கத்தில் இருந்தன. முந்தைய நிதியாண்டை ஒப்பிடுகையில் இது 11.2 சதவீதம் அதிகமாகும். அதேசமயம் 2025-26 நிதியாண்டில் ரூ.500 கள்ள நோட்டுகளின் புழக்கமும் முந்தைய நிதியாண்டைவிட 20 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

2026, மாா்ச் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி ஒட்டுமொத்த புழக்கத்தில் 41.2 சதவீதம் பங்களிப்புடன் ரூ.500 நோட்டுகள் முதலிடத்திலும், 16.1 சதவீதத்துடன் ரூ.10 நோட்டுகள் இரண்டாமிடத்திலும் உள்ளன.

ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து வகையான ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பு மற்றும் அளவு முறையே 11.9 சதவீதமும் 10.5 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது.

இதே காலகட்டத்தில் அனைத்து வகை நாணயங்களின் மதிப்பு மற்றும் அளவு முறையே 11.4 சதவீதமும் 4.5 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது.

புழக்கத்தில் இருந்த ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பப் பெறப்படுவதாக கடந்த 2023, மே மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது. 2026, மாா்ச் 31 நிலவரப்படி ரூ.3.56 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ரூ.2,000 நோட்டுகள் (98.45 சதவீதம்) திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

ஏப்ரலில் தங்கம் இறக்குமதி 82% அபரித வளா்ச்சி!

ஏப்ரலில் தங்கம் இறக்குமதி 82% அபரித வளா்ச்சி!

4-ஆம் காலாண்டு: நஷ்டத்தில் ஸ்விகி, அா்பன் கம்பெனி!

4-ஆம் காலாண்டு: நஷ்டத்தில் ஸ்விகி, அா்பன் கம்பெனி!

2025-26 நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ. 23.40 லட்சம் கோடி!

2025-26 நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ. 23.40 லட்சம் கோடி!

98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி

98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?