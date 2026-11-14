லோட்டஸ் கண் மருத்துவமனை நிகர லாபம் ரூ. 43.95 லட்சம்
கோயம்புத்தூரைச் சோ்ந்த லோட்டஸ் கண் மருத்துவமனை, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஜூலை-செப். காலாண்டில் ரூ.43.95 லட்சம் நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
கோயம்புத்தூரைச் சோ்ந்த லோட்டஸ் கண் மருத்துவமனை, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஜூலை-செப். காலாண்டில் ரூ.43.95 லட்சம் நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
முந்தைய நிதியாண்டின் இதே காலாண்டின் ரூ.11.58 லட்சம் லாபத்தில் இருந்து, இது கணிசமான உயா்வாகும். மேலும், மதிப்பீட்டு காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 36 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.17.72 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
அதேபோல், ஏப்ரல் முதல் செப். வரையிலான முதல் அரையாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 31 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.34.78 கோடியாகவும்; நிகர லாபம் 59 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.1.05 கோடியாகவும் பதிவாகியுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.