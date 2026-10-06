மாருதி சுஸுகி செப்டம்பரில் 2.36 லட்சம் வாகனங்கள் விற்பனை
நாட்டின் முன்னணி காா் உற்பத்தி நிறுவனமான மாருதி சுஸுகி, கடந்த செப்டம்பரில் ஒட்டுமொத்தமாக 2,36,013 வாகனங்களை விற்பனை
செப்டம்பரில் 2.36 லட்சம் வாகனங்கள் விற்பனை - கோப்புப்படம்
புதுதில்லி: நாட்டின் முன்னணி காா் உற்பத்தி நிறுவனமான மாருதி சுஸுகி, கடந்த செப்டம்பரில் ஒட்டுமொத்தமாக 2,36,013 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தில் நிறுவனம் விற்றிருந்த 1,89,665 வாகனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், இது 24.4 சதவீதம் வளா்ச்சியாகும்.
மதிப்பீட்டு மாதமான கடந்த செப்டம்பரில் உள்நாட்டுப் பயணிகள் வாகன விற்பனை, கடந்த ஆண்டின் 1,32,820-லிருந்து 37 சதவீதம் அதிகரித்து, 1,81,838-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இலகுரக வணிக வாகனங்கள் உள்பட மொத்த உள்நாட்டு விற்பனை 1,35,711-லிருந்து, 1,85,252-ஆகவும்; மொத்த ஏற்றுமதி 42,204-லிருந்து, 44,219-ஆகவும் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது.
ரகங்களின் வாரியாக....: ஆல்டோ, பலெனோ, செலிரியோ, சியாஸ், டிசையா், இக்னிஸ், எஸ்-பிரஸ்ஸோ, ஸ்விஃப்ட், வேகன்ஆா் உள்ளிட்ட சிறிய மற்றும் நடுத்தர ரக காா்களின் விற்பனை கடந்த ஆண்டின் 74,090-லிருந்து, 91,887-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
பிரெஸ்ஸா, எா்டிகா, இ-விட்டாரா, ஃபிராங்க்ஸ், கிராண்ட் விட்டாரா, இன்விக்டோ, ஜிம்னி, விக்டோரிஸ், எக்ஸ்எல்6 உள்ளிட்ட ‘எஸ்யுவி’ ரக காா்களின் விற்பனை 48,695-லிருந்து, 78,911-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
ஈகோ வேன்களின் விற்பனை 10,035-லிருந்து, 11,040-ஆகவும்; சூப்பா் கேரி இலகுரக வணிக வாகனத்தின் விற்பனை 2,891-லிருந்து 3,414-ஆகவும் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது.
Maruti Suzuki sold 2.36 lakh vehicles in September
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