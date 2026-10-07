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ஃபிளிப்காா்ட்டின் ‘பிக் பில்லியன் டேஸ்’ சிறப்பு விற்பனை அக். 9-இல் தொடக்கம்

இந்தியாவின் முன்னணி இணைய வா்த்தக நிறுவனமான ஃபிளிப்காா்ட்டின் 13-ஆவது ‘பிக் பில்லியன் டேஸ்’ சிறப்பு விற்பனை வரும் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 9) தொடங்குகிறது.

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இந்தியாவின் முன்னணி இணைய வா்த்தக நிறுவனமான ஃபிளிப்காா்ட்டின் 13-ஆவது ‘பிக் பில்லியன் டேஸ்’ சிறப்பு விற்பனை வரும் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 9) தொடங்குகிறது.

பிளஸ், பிளாக் மற்றும் ஃபிளிப்காா்ட் கிரெடிட் காா்டு வாடிக்கையாளா்களுக்கு ஒருநாள் முன்னதாகவே (அக். 8) சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

நடப்பு ஆண்டு 50 கோடி வாடிக்கையாளா்கள் மற்றும் 14 லட்சம் விற்பனையாளா்களுடன் நடைபெறும் இந்த மாபெரும் விற்பனையில், மின்னணு சாதனங்கள், பேஷன், அழகு சாதனங்கள் என அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் சோ்த்து சுமாா் 15 கோடி பொருள்கள் விற்பனைக்குக் கிடைக்கவுள்ளன.

இச்சிறப்பு விற்பனை மூலம் சுமாா் 2.5 லட்சம் நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன; இதில் புதிதாக வேலைவாய்ப்பு பெற்ற 75,000 பேரும், 20 சதவீத பெண்களும் அடங்குவா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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