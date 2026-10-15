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அக். 17-ல் ரெனால்ட் டஸ்டர் ஹைபிரிட் கார் அறிமுகம்: முன்பதிவு தொடக்கம்!

ரெனால்ட் டஸ்டர் ஹைபிரிட் கார் பற்றி...

Renault Duster Hybrid

ரெனால்ட் டஸ்டர் - கோப்புப் படம்

Updated On :

ரெனால்ட் நிறுவனத்தின் புதிய டஸ்டர் ஹைபிரிட் கார் அக்டோபர் 17-ம் தேதி அறிமுகமாக உள்ளது. அதற்கான முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளது.

ஆர்வமுள்ள வாடிக்கையாளர்கள், ரெனால்ட் இந்தியா இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது நாடு முழுவதும் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலர்ஷிப்களிலோ இந்த வாகனத்தை ரூ. 21 ஆயிரம் கொடுத்து முன்பதிவு செய்யலாம்.

சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

லிட்டருக்கு 29 கி.மீ மைலேஜ் தரும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த கார் அதிக மைலேஜ் தரும் ஹைபிரிட் கார்களை விரும்புவோரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த காரில் 1.8 லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜினுடன் இரண்டு மின்மோட்டார்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை இணைந்து 168 குதிரைத் திறனை வழங்குகின்றன.

1.4 கிலோவாட்ஸ் ஹவர் பேட்டரி மற்றும் 8 ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸ் இடம் பெற்றுள்ளன. தேவையான சூழல்களில் பெட்ரோல் என்ஜின் இயங்காமல், மின்சாரத்திலேயே காரை இயக்க முடியும்.

மேலும், பிரேக் போடும்போதும் வேகத்தைக் குறைக்கும்போதும் கிடைக்கும் ஆற்றல் பேட்டரியில் சேமிக்கப்படுகிறது. இ-டெக் சிஸ்டம் என்று அழைக்கப்படும் இது, ஃபார்முலா 1 பந்தயத்தில் கார் தயாரிப்பாளரின் அனுபவம் மற்றும் நிபுணத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

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