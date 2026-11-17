நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்கார முன்பதிவு தொடக்கம்
நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்கார முன்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது.
நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா். - கோப்புப்படம்.
நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்கார முன்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது.
நாமக்கல்லில் சிறப்பு பெற்ற ஆஞ்சனேயா் கோயில் உள்ளது. இங்கு தினமும் சுவாமிக்கு வடைமாலை சாத்துப்படி மற்றும் நல்லெண்ணெய், சீயக்காய், பஞ்சாமிா்தம், பால், தயிா், மஞ்சள், சந்தனம் உள்ளிட்டவற்றால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறும். இவை தவிர, தங்கக்கவசம், முத்தங்கி சாத்துப்படி, காா்த்திகை, மாா்கழி மாதங்களில் வெண்ணெய்க் காப்பு, சந்தனகாப்பு அலங்காரம் உள்ளிட்டவை நடைபெறும்.
இதற்கு, நாமக்கல் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாவட்ட, மாநிலங்களைச் சோ்ந்த கட்டளைதாரா்களும் ஆா்வமுடன் முன்பதிவு செய்வா். அதன்படி, நிகழாண்டிற்கான முன்பதிவு நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயில் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்காரத்திற்கான முன்பதிவு செய்ய விரும்புவோா் கோயில் நிா்வாக அலுவலகத்தில் ரூ. 1.05 லட்சம் செலுத்த வேண்டும். தாங்கள் விரும்பிய நாள்களை முன்பதிவு செய்திருந்தால், அந்த நாள்களில் அவா்கள் குடும்பத்தினருடன் நிகழ்வில் பங்கேற்கலாம். முதல் வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்காரம் வியாழக்கிழமை (நவ.19) நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி அன்று பிற்பகல் 1 மணியளவில் நடை சாத்தப்பட்டு இரவு 7 மணிக்கு பிறகு சுவாமி வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலிப்பாா். மேலும், விவரங்களுக்கு, 04286-233999 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
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