இந்தியன் வங்கி லாபம் ரூ.3,462 கோடி
சென்னையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட பொதுத் துறை வங்கியான இந்தியன் வங்கி, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.3,462 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
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சென்னையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட பொதுத் துறை வங்கியான இந்தியன் வங்கி, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.3,462 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
இது முந்தைய 2025-26 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் வங்கி ஈட்டிய ரூ.3,018 கோடி லாபத்துடன் ஒப்பிடுகையில் சுமாா் 14.71 சதவீதம் கூடுதலாகும்.
அதேபோல், வங்கியின் மொத்த வருவாய் கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டில் ரூ.19,077 கோடியாக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ.23,059 கோடியாகக் கணிசமான வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதில் வட்டி வருவாய் ரூ.16,590 கோடியிலிருந்து, ரூ.19,106 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
மேலும், வங்கியின் செயல்பாட்டு லாபமும் ரூ.4,837 கோடியிலிருந்து, ரூ.7,090 கோடியை எட்டியுள்ளது. வங்கியின் மொத்த வாராக் கடன் விகிதம் 1.61 சதவீதமாகவும், நிகர வாராக் கடன் விகிதம் 0.14 சதவீதமாகவும் சரிந்து, சொத்துத் தரம் மேம்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், வாராக் கடன்களுக்கான ஒதுக்கீடு ரூ.382 கோடியிலிருந்து, ரூ.370 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.
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