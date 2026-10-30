பரோடா வங்கி லாபம் ரூ.6,532 கோடி: வரலாற்றுச் சாதனை
பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த பரோடா வங்கி, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.6,532 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
பரோடா வங்கி - கோப்புப் படம்
பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த பரோடா வங்கி, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.6,532 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
இது வங்கி வரலாற்றில் பதிவான அதிகபட்ச காலாண்டு லாபமாகும். மேலும், கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் வங்கி ஈட்டிய ரூ.4,809.39 கோடி லாபத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 35.8 சதவீதம் கூடுதலாகும்.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் வங்கியின் நிகர வட்டி வருவாய் 9 சதவீதம் வளா்ச்சியுடன், ரூ.13,026 கோடியாகவும்; வட்டி அல்லாத வருவாய் 95.8 சதவீதம் அபரிமித வளா்ச்சி கண்டு, ரூ.6,881 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது.
அதேபோல், உலகளாவிய மொத்த கடன்கள் 18.3 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.15,12,448 கோடியாகவும்; உலகளாவிய மொத்த வைப்புத்தொகைகள் 16.4 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.17,45,435 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது. இதன்மூலம், ஒட்டுமொத்தமாக வங்கியின் உலகளாவிய வா்த்தகம் 17.2 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ. 32,57,883 கோடியாக உள்ளது.
மேலும், மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 1.78 சதவீதமாகவும், நிகர வாராக்கடன் விகிதம் 0.37 சதவீதமாகவும் குறைந்து, வங்கியின் சொத்துத் தரம் கணிசமாக மேம்பட்டுள்ளது.
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