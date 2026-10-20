செல்போனில் 4கே தர விடியோ எடிட் சாத்தியம்! ஆன்டிராய்டு அடோப் பிரீமியர்!
ஆன்டிராய்டு ஸ்மார்ட்போனில் விடியோ எடிட் செய்யும் வகையில் அடோப் பிரீமியர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது...
அடோப் பிரீமியர் - கோப்புப் படம்
ஆன்டிராய்டு ஸ்மார்ட்போனில் விடியோ எடிட் செய்யும் வகையில் அடோப் பிரீமியர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது பயனர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
கச்சிதமான தொழில்முறை விடியோ எடிட் செய்ய கணினியோ மடிக்கணினியோ தேவைப்பட்டுக்கொண்டிருந்தது. ஏனெனில் அடோப் பிரீமியர் மென்பொருள் அதில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
தற்போது செல்போனிலேயே விடியோ எடிட் செய்யும் வகையில் அடோப் பிரீமியர் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் கணினி இல்லாமல், செல்போனிலேயே இதனைப் பயன்படுத்தி விடியோக்களை எடிட் செய்யலாம்.
கணினிப் பயன்பாட்டு அடோப் பிரீமியர் போலவே, செல்போனிலும் விடியோக்களை வெட்டலாம், ஒன்றிணைக்கலாம். மேலும், விடியோக்களுக்குத் தேவையான எழுத்துக்கள், இசைக் கோர்வைகள், குரல் பதிவுகள் போன்றவற்றை சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
விடியோக்களில் உள்ள இரைச்சலையும் கட்டுப்படுத்தி, கணினியில் கிடைக்கும் தரத்துக்கு செல்போனிலேயே எடிட் செய்யலாம். அதாவது 4கே தரத்தில் கூட விடியோக்களை உருவாக்கலாம்.
இதன்மூலம் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பதிவிடும் பயனர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என அடோப் பிரீமியர் தெரிவித்துள்ளது. ஆரம்பத்தில் செல்போன்களுக்கான அடோப் பிரீமியர் 62.3 MB ஆக இருந்தது. தற்போது 153 MB முதல் 168 MB வரை இதன் தரவிறக்க கொள்ளளவு உள்ளதால், குறைந்தது 5GB நினைவகம் உடைய ஸ்மார்ட்போனில் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
4K video editing is possible on your mobile phone Adobe Premiere for Android
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