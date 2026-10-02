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இன்ஸ்டாகிராம் போன்று யூடியூபிலும் ஏஐ விடியோ எடிட் வசதி!

இன்ஸ்டாகிராம் போன்று யூடியூபிலும் ஏஐ அம்சத்துடன் விடியோ எடிட் செய்யும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...

YouTube, just like on Instagram

இன்ஸ்டாகிராம் / யூடியூப் - கோப்புப் படம்

Published On :

இன்ஸ்டாகிராம் போன்று யூடியூபிலும் ஏஐ அம்சத்துடன் விடியோ எடிட் செய்யும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

விடியோவில் தேவையற்ற இடைவெளிகளை நீக்குவது, இசையைச் சேர்ப்பது, இரைச்சல்களை நீக்குவது, தம்ப்நெயில் வைப்பது என பல புதிய அம்சங்களை ஏஐ வசதியுடன் யூடியூப் சேர்த்துள்ளது.

இதற்கு முன்பு இன்ஸ்டாகிராமில் இத்தகைய அம்சங்கள் இருந்த நிலையில், ஜெமினி ஏஐ உதவியுடன் யூடியூப் இவற்றை சாத்தியமாக்கியுள்ளது.

இதன்மூலம் இன்ஸ்டாகிராமில் எளிதாக எடிட் செய்து விடியோ அல்லது ரீல்ஸ் பதிவேற்றம் செய்வதைப்போல, யூடியூபிலும் எடிட் செய்து கூடுதல் சிறப்பம்சங்களை சேர்த்து விடியோ பதிவேற்றம் செய்ய முடியும் என யூடியூப் கூறுகிறது.

பல்வேறு சமூக வலைதளப் பக்க செயலிகள் விடியோ அல்லது புகைப்படங்களை எடிட் செய்து தரவேற்றம் (அப்லோட்) செய்யும் வசதியை அறிமுகம் செய்து வரும் நிலையில், யூடியூபும் இந்த அம்சங்களைக் கொண்டுவந்துள்ளது.

Summary

AI video editing feature coming to YouTube, just like on Instagram

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