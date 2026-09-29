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சோனி கேமராவுடன் வெளியாகும் எச்.எம்.டி. வைப் 2 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்!

எச்.எம்.டி. வைப் 2 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் இன்று (செப். 29) அறிமுகமானது குறித்து...

HMD Vibe2 Pro 5G smart phone

எச்.எம்.டி. வைப் 2 ப்ரோ - படம் / நன்றி - எச்.எம்.டி.

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எச்.எம்.டி. வைப் 2 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் இன்று (செப். 29) அறிமுகமானது. எனினும் அக். 8 ஆம் தேதி முதலே விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படும்.

இதில் அதீத பேட்டரி திறனுக்காக 6000mAh பேட்டரி திறனும், நுணுக்கமான கேமரா அனுபவத்துக்காக சோனி கேமரா சென்சாரும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு வகையான நினைவகங்களில் எச்.எம்.டி. வைப் 2 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் கிடைக்கிறது.

6GB ரேம் + 128GB நினைவகம் உடைய ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 15,999

8GB ரேம் + 128GB நினைவகம் உடைய ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 17,999.

சிறப்பம்சங்கள்

  • எச்.எம்.டி. வைப் 2 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் 6.78 அங்குல எச்.டி. திரை உடையது.

  • மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 புராசஸர் உடையது.

  • ஆன்டிராய்டு 16 இயங்குதளம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • கேமரா பிரியர்களுக்காக 64MP முதன்மை கேமரா கொண்டுள்ளது. சிறந்த கேமரா அனுபவத்துக்காக சோனி IMX682 கேமரா சென்சார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • செல்ஃபி பிரியர்களுக்காக முன்புறத்தில் 12MP கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

  • இரண்டு ஸ்பீக்கர்கள் உள்ளன. இதனால், சிறந்த ஒலி அனுபவம் கிடைக்கும்.

  • 6000mah பேட்டரி திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 33W திறன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

  • வெள்ளை, பால்பச்சை, நீலம் என மூன்று வண்ணங்களில் கிடைக்கின்றன.

Summary

HMD Vibe2 Pro 5G Launched in india with 6000mAh/ 33W

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