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கறை, துரு, கீறல் ஏற்படுவது குறைவு! பானாசோனிக் மைக்ரோவேவ் ஓவன் அறிமுகம்!

பானாசோனிக் நிறுவனத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மைக்ரோவேவ் ஓவன் குறித்து...

25L Solo panasonic Microwave Oven

மைக்ரோவேவ் ஓவன் - படம் / நன்றி - பானாசோனிக்

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பானாசோனிக் நிறுவனத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மைக்ரோவேவ் ஓவன், கறை, துரு, கீறல் ஏற்படுவது வெகுவாகக் குறையும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜப்பானை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் பானாசோனிக் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள், இந்திய பயனர்களைப் பெருமளவில் கவர்ந்துள்ளது.

அந்தவகையில் தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மைக்ரோவேவ் ஓவன் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.

அடிக்கடி சமைப்பதற்கும், உணவை சூடாக்குவதற்கும் ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பனிக்கட்டியை உருக்குவது, உணவை மீண்டும் சூடாக்குவது, சமைப்பது என எந்தவொரு செயலைச் செய்தாலும் எளிமையான முறையில் முடிக்கும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் சிறப்பாகும்.

85 வகையான உணவுகளை தானியங்கியாகவே (ஆட்டோ-குக்) சமைக்கும் திறன் உடையது.

நீராவி மூலம் உட்புறத்தில் படித்த எண்ணெய்க் கறை, உணவுக் கறைகளை எளிதில் நீக்கக் கூடியது. இதற்கு ஒரே ஒரு பொத்தானை அழுத்தினால் போதும்.

ஓராண்டு உத்தரவாதத்துடன் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் விலை ரூ. 9,900. பானாசோனிக் நிறுவன இணையதளப் பக்கத்தில் 17% தள்ளுபடியுடன் ரூ. 8,190 க்கு விற்கப்படுகிறது.

Summary

Stains, rust, and scratches are less likely to occur 25L Solo Microwave Oven

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