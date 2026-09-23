அக். 6 -ல் வெளியாகிறது விவோ வி80! சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
விவோ வி80 ஸ்மார்ட்போன் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விவோ வி80 - படம் / நன்றி - விவோ
விவோ வி80 ஸ்மார்ட்போன் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சர்வதேச சந்தைகளில் அறிமுகமானதைத்தொடர்ந்து இந்திய சந்தையில் வெகுவாக விவோ வி80 ஸ்மார்ட்போன் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கேமரா, திரையின் பிரகாசம் மற்றும் செயல்பாடுகள் ஆகியவை முக்கிய சிறப்புகளாகப் பார்க்கப்படுகின்றன.
மேலும் இதற்குமுன்பு இருந்ததை விட அதிக திறன் வாய்ந்த பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டுளது.
சிறப்பம்சங்கள்
விவோ வி80 ஸ்மார்ட்போன் 6.59 அங்குல ஓ.எல்.இ.டி. திரை கொண்டது.
திரை சுமூகமாக இயங்கும் வகையில் 144Hz திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 5,000 nits திறன் உடையது.
கேமரா பிரியர்களுக்காக 50MP முதன்மை கேமரா, பின்பக்கமும் 50MP கேமராவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
7,200mAh பேட்டரி திறன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 90W திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரிஜின் ஓஎஸ் 7 ஆன்டிராய்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை விவோ வி80 ஸ்மார்ட்போன் விலை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. அக். 6 ஆம் தேதி விவோ வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
Vivo will launch the V80 smart phone in India on October 6
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