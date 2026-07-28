18 வகை உணவுகளைத் தானியங்கியாக சமைக்கும் மைக்ரோவேவ் ஓவன்!

வேர்ல்பூல் நிறுவனத்தில் அறிமுகமாகியுள்ள மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாடிக்கையாளர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது. ஏனெனில், 18 வகையான உணவுகளை தானியங்கியாகச் சமைக்கும் வகையில் இந்த ஓவன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள், குழந்தைகளை பள்ளிக்கு தயார்படுத்தும் தாய்மார்களுக்கு இந்த ஓவன் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என வேர்ல்பூல் கூறுகிறது.
அமெரிக்காவின் மிச்சிகன் நகரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் வேர்ல்பூல் நிறுவனம் வீட்டு உபயோக மின்னணுப் பொருள்களைத் தயாரித்து வருகிறது.
இந்தியாவில் குறிப்பிடத்தகுந்த வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம், மேஜிகுக் என்ற புதிய மைக்ரோவேவ் ஓவனை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
20 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இதில், 5 வெவ்வேறு மின்சார அளவீடுகளை உள்ளீடாகக் கொண்டுத்து சமைக்கலாம். இதனால் உணவுக்கேற்ற மின்சாரம் பயன்படுத்தப்படுவதோடு, உணவின் தன்மைக்கேற்ற ருசியும் மாறாததாக இருக்கும்.
பக்கவாட்டு கதவுகளுக்குப் பதிலாக, அழுத்தித் திறக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதால், சமையலறையில் அதிகப்படியான இடத்தை அடைக்காது.
ஆட்டோ குக் மெனு ஆப்ஷனில், 18 வகையான உணவுகளைத் தானியங்கியாகவே சமைத்துவிடும். இதனால், அருகில் இருந்து கவனித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை.
ஓவனை மென்மையாகக் கையாளும் வகையில், ஃபெதர் டச் என்ற அம்சம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சமையலறையில் வேறு பணியில் இருந்தால் கூட, எளிதில் ஓவனைக் கட்டுப்படுத்தாலம்.
இதன் விலை ரூ. 8,775 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபிளிப்கார்ட் இணைய விற்பனை தளத்தில் 21% தள்ளுபடியுடன் இதன் விலை ரூ. 6,890.
Summary
whirlpool microwave oven that automatically cooks 18 different types of dishes
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