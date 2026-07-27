குறைவான மின்செலவு... பட்ஜெட் விலையில் ஹையர் மைக்ரோவேவ் ஓவன்!

குறைந்த அளவிலான மின்பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ள வகையில் புதிய மைக்ரோவேவ் ஓவனை ஹையர் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
19 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்டுள்ள வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன், உணவுகளை சூடாக்குவது, உறைந்த நிலை உணவுகளை இயல்புக்கு கொண்டுவருவது என அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஹையர் நிறுவனம், மின்னணு மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருள்களைத் தயாரித்து வருகிறது.
அந்தவகையில் இன்வெர்டர் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவனை ஹையர் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
தினசரி பயன்பாட்டிற்காகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த ஓவன், லேசான எடையுடன் மிகக் குறைந்த மின்சாரப் பயன்பாட்டைக் கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
700 வாட்ஸ் திறனில் செயல்படும் வகையில், சீரான வெப்பத்தை வழங்குவது, உணவின் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்துவது போன்ற அம்சங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
உணவின் வெப்பத்தை தேவைக்கேற்ப கூட்டிக்கொள்ளும் வகையில் 5 வகையான லெவல்கள் மற்றும் டைமர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்குள் 245 மி.மீ. அளவில் சுழலும் கண்ணாடி மேஜை உள்ளது. இதன் மூலமாக உள்ளே வைக்கப்படும் உணவுக்கு சீரான வெப்பம் பகிரப்படுகிறது.
இதன் விலை ரூ. 8,500 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபிளிப்கார்ட் இணையதளப் பக்கத்தில் இதற்கு 35% வரை சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சலுகை விலை ரூ. 5,490.
Summary
Haier microwave oven at a budget price specifications
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