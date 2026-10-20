The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நாட்டின் நலனுக்காக நாம் ஒன்றிணைய வேண்டும்: பிரதமர் மோடி பேச்சு!தீபாவளி வரை எந்தப் போராட்டமும் இல்லை: அபிஜீத் அறிவிப்பு!6-வது தங்கம் வென்ற இந்தியா! தடகளத்தில் சாதித்த சிம்ரன் ஷர்மா!டெங்கு பாதிப்புகளை தடுப்பதற்கான ஆய்வுகள் தொடக்கம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ்பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் அரசு செயல்படுகிறதா? - கார்த்திகா கைதுக்கு பிரேமலதா கண்டனம்!மெளன சாமியார் முதல்வர் விஜய்! இபிஎஸ் கடும் தாக்கு!இந்தியாவில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த மேற்கத்திய சக்திகள் இலக்கு! மோகன் பாகவத்

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் Q2 லாபம் 29% உயர்வு!

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 29% அதிகரித்து ரூ. 6,367 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.

Updated On :

புதுதில்லி: புனேவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட இந்நிறுவனம், வட்டி வருமானத்தில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தையடுத்து, நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 29% அதிகரித்து ரூ. 6,367 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

வங்கி அல்லாத இந்த நிதி நிறுவனம், கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் ரூ. 4,948 கோடி நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்தது. அதே வேளையில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வருமானம் ரூ. 19,992 கோடியிலிருந்து ரூ. 24,576 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் ரூ. 10,785 கோடியாக இருந்த நிகர வட்டி வருமானம், தற்போது 24 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 13,335 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம், கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 13,388 கோடியாக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 16,042 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

நிறுவனத்தின் சொத்துத் தரம் மேம்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் வாராக்கடன், கடந்த ஆண்டு 1.24 சதவீதமாக இருந்த நிலையிலிருந்து, நிதியாண்டு 2வது காலாண்டில் மொத்தக் கடன்களில் 1.06 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது. அதே போல, நிகர வாராக்கடன் 0.6 சதவீதத்திலிருந்து 0.42 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.

செப்டம்பர் 2025 நிலவரப்படி, நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துக்கள் மதிப்பு ரூ. 4,62,261 கோடியிலிருந்து 26 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 5,84,624 கோடியாக உள்ளது.

Summary

Bajaj Finance Ltd on Monday reported a 29 per cent increase in consolidated net profit at Rs 6,367 crore.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜஸ்ட் டயல் Q2 லாபம் 9.7 சதவீதம் சரிவு!

ஜஸ்ட் டயல் Q2 லாபம் 9.7 சதவீதம் சரிவு!

இந்திய எரிசக்தி நிறுவனத்தின் லாபம் ரூ. 554 கோடியாக உயர்வு!

இந்திய எரிசக்தி நிறுவனத்தின் லாபம் ரூ. 554 கோடியாக உயர்வு!

யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் 2வது காலாண்டு லாபம் 31 சதவீதம் உயர்வு!

யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் 2வது காலாண்டு லாபம் 31 சதவீதம் உயர்வு!

எல்&டி டெக் 2வது காலாண்டு லாபம் 66.8 சதவீதம் உயர்வு!

எல்&டி டெக் 2வது காலாண்டு லாபம் 66.8 சதவீதம் உயர்வு!

விடியோக்கள்

பருவமழை! தயாராக இருக்கிறோம்! அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK | CM Vijay

பருவமழை! தயாராக இருக்கிறோம்! அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK | CM Vijay

லாடன் முருகன் கோயில் பற்றிய அரிய தகவல்கள்! | திருக்கோயில் வலம்! | Dinamani | Madurai

லாடன் முருகன் கோயில் பற்றிய அரிய தகவல்கள்! | திருக்கோயில் வலம்! | Dinamani | Madurai