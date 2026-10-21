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பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 400 புள்ளிகள் உயர்வுடன் வர்த்தகம்! ஐடி பங்குகள் லாபம்!

பங்குச்சந்தை உயர்வுடன் வர்த்தகமாவது பற்றி...

Stock Market

IANs

Updated On :

இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இன்று (அக். 21) உயர்வுடன் தொடங்கி வர்த்தகமாகின்றன.

மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 74,337.93 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 10.30 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 424.05 புள்ளிகள் உயர்ந்து 74,259.50 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 94.35 புள்ளிகள் குறைந்து 22,983.30 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

நிஃப்டி மிட்கேப் 0.82 சதவீதம், நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 1.35 சதவீதம் சரிந்தது.

துறைவாரியாக, நிஃப்டி ஐடி அதிகபட்சமாக உயர்ந்தது. அதே நேரத்தில் நிஃப்டி வங்கி, ரியல் எஸ்டேட், ஆட்டோ பங்குகள் சரிந்தன.

சென்செக்ஸ் 30 பங்குகளில் 18 பங்குகள் உயர்ந்தும் 12 நிறுவனப் பங்குகள் சரிந்தும் வர்த்தகமாகின்றன.

வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 94.62 ஆக உயர்ந்துள்ளது. பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 110.10 டாலராக உயர்ந்துள்ளது.

Summary

Stock Market: Nifty at 22,950, Sensex up 350 pts; Infosys, TCS, UltraTech Cement top gainers

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