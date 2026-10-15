சென்செக்ஸ் 1,500 புள்ளிகள் உயர்வு! பங்குச்சந்தை உயர்வால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி!
இன்று இந்திய பங்குச்சந்தைகள் உயர்வுடன் நிறைவடைந்தது பற்றி...
பங்குச்சந்தை - ENS
இந்த வாரத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் மாறிமாறி வர்த்தகமாகி வருகின்றன. நேற்று சரிவுடன் முடிந்த பங்குச்சந்தைகள் இன்று (அக். 15) நல்ல லாபத்துடன் முடிந்தன.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 72,965.80 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை முதலே சென்செக்ஸ் 1,000 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்து வர்த்தகமானது.
வர்த்தக நேர முடிவில் சென்செக்ஸ் 1,533.72 புள்ளிகள் உயர்ந்து 74,315.61 புள்ளிகளில் நிலைபெற்றது.
தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 374.65 புள்ளிகள் உயர்ந்து 22,997.35 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது.
நிஃப்டி50-ல் டெக் மஹிந்திரா, ஐசிஐசிஐ வங்கி, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகியவை அதிக லாபமடைந்த நிறுவனங்கள் ஆகும். பாரதி ஏர்டெல், டெக் மஹிந்திரா, ஹெச்சிஎல் டெக், மாருதி, ரிலையன்ஸ் பங்குகள் உயர்ந்தன.
நிஃப்டி மிட்கேப் 0.36 சதவீதம், நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 1.31 சதவீதம் சரிந்தது.
துறைவாரியாக, நிஃப்டி ஐடி அதிகபட்சமாக உயர்ந்தது. அதே நேரத்தில் நிஃப்டி பொதுத்துறை வங்கி பங்குகள் அதிகபட்சமாக சரிந்தன. மீடியா, எஃப்எம்சிஜி உலோகப் பங்குகளும் சரிந்தன.
சென்செக்ஸ் 30 பங்குகளில் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர், ட்ரென்ட், பெல் ஆகிய நிறுவனங்கள் தவிர மற்ற நிறுவனப் பங்குகள் உயர்ந்து முடிந்தன.
கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு, உலக போர்ப் பதற்றம் சற்று தணிந்ததாலும் இன்று பங்குச்சந்தைகள் உயர்வுடன் வர்த்தகமானதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 95.05 ஆக முடிந்தது. பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 103.79 டாலராக குறைந்துள்ளது.
Summary
Stock Market Close: Sensex surges 1,534 pts, Nifty at 22,997 as crude falls 2 percent
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