The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!தங்கம் விலை தொடர்ந்து 5-ஆவது நாளாக சரிவு!அடுத்த 2 மணிநேரத்துக்கு சென்னை உள்பட 24 மாவட்டங்களில் மழை!திருவண்ணாமலையில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறைவிழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறைவிலங்குகளிலிருந்து பரவும் ‘ஷமோண்டா’ தீநுண்மி: பிரான்ஸில் முதல் மனித பாதிப்புவார இறுதி, முகூா்த்த தினம்: 2,725 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்சென்னையில் ஆவின் பால் விநியோகத்தில் பாதிப்பில்லை: ஆவின் நிா்வாகம்தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான எந்தவொரு பதவிநீக்க தீா்மானமும் விதிகளின்படி பரிசீலிக்கப்படும்: ஓம் பிா்லாஇன்று சென்னைக்கு ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைசுதந்திர நாளில் தீபமேற்ற பிரதமர் மோடிக்கு இஸ்ரேல் அழைப்பு!நாம் தமிழர் வேட்பாளர் கார்த்திகா உள்பட 9 பேருக்கு ஜாமீன்!சமூகநீதித் துறை விடுதிகளில் மாணவர்களின் உணவுக் கட்டணம் உயர்வு!பேட்மிண்டனில் வெண்கலம் வென்ற மனிஷாவுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை!

தங்கம் விலை தொடர்ந்து 5-ஆவது நாளாக சரிவு! இன்று (அக். 23) எவ்வளவு தெரியுமா?

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

Today Gold and silver price in Chennai, Tamilnadu

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்... - பிரதிப் படம்

Updated On :

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (அக். 23, வியாழக்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 1,400 குறைந்தது.

தங்கம் விலை சென்ற வாரம் தொடக்கம் முதலே குறைந்த வண்ணம் உள்ளது. இந்த வாரம் புதன்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 800, வியாழக்கிழமையில் ரூ. 1,240 குறைந்தது.

இந்த நிலையில், தொடர்ந்து 5-ஆவது நாளாக இன்றும் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது.

இன்றைய தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரண தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.175 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,060-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1,400 குறைந்து, ரூ. 1,04,480 -க்கு விற்பனையாகிறது.

ஆபரண தங்கத்தின் விலை, கடந்த 5 நாள்களில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ. 4,080 குறைந்துள்ளது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமுமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ. 225 -க்கும், கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.25 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

சா்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை சரிவுக்கு, அமெரிக்க டாலா் மதிப்பு, அமெரிக்க கடன் பத்திரங்களுக்கான வட்டி விகிதம் உயர்வு உள்ளிட்டவை காரணமாக கூறப்படுகிறது.

Summary

Gold prices fall for 5th day

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தங்கம் விலை குறைந்தது! 4 நாள்களில் ரூ. 2,920 சரிவு! அக். 15 நிலவரம்

தங்கம் விலை குறைந்தது! 4 நாள்களில் ரூ. 2,920 சரிவு! அக். 15 நிலவரம்

தங்கம் விலை குறைவு: எவ்வளவு தெரியுமா? இன்றைய நிலவரம் (அக்டோபர் 13)

தங்கம் விலை குறைவு: எவ்வளவு தெரியுமா? இன்றைய நிலவரம் (அக்டோபர் 13)

தங்கம் விலை உயர்ந்தது! இன்றைய நிலவரம்! (அக். 9)

தங்கம் விலை உயர்ந்தது! இன்றைய நிலவரம்! (அக். 9)

இன்று தங்கம் வாங்கலாமா? விலை நிலவரம் (செப். 25)

இன்று தங்கம் வாங்கலாமா? விலை நிலவரம் (செப். 25)

விடியோக்கள்

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!