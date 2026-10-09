தங்கம் விலை உயர்ந்தது! இன்றைய நிலவரம்! (அக். 9)
இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...
தங்கம், வெள்ளி விலை - IANS
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (அக். 9) சவரனுக்கு ரூ. 840 உயர்ந்துள்ளது.
இந்த வாரத்தின் தொடக்க நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை மாற்றமின்றி சவரன் ரூ. 1,09,400-க்கு விற்பனையானது. செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்த நிலையில் புதன்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்தது. வியாழக்கிழமை தங்கம் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகிறது.
இன்றைய தங்கம் விலை
தொடர்ந்து ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (அக். 9, வெள்ளிக்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 840 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,520 -க்கு விற்பனையாகிறது.
கிராமுக்கு ரூ. 105 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,815 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்றைய வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2 .45 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
Gold and silver rate today in chennai, Tamilnadu
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