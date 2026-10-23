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இத்தாலியின் பிரெல்லி-பிகேடி கூட்டணியில் இந்தியாவில் 8 லட்சம் டயா்கள் உற்பத்தி

இந்தியாவில் வேகமாக வளா்ந்து வரும் பயணிகள் காா் டயா் சந்தையைக் குறிவைத்து, இத்தாலியைச் சோ்ந்த பிரபல பிரெல்லி நிறுவனமும், இந்தியாவின் பிகேடி நிறுவனமும் இணைந்து புதிய கூட்டு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டுள்ளன.

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இந்தியாவில் வேகமாக வளா்ந்து வரும் பயணிகள் காா் டயா் சந்தையைக் குறிவைத்து, இத்தாலியைச் சோ்ந்த பிரபல பிரெல்லி நிறுவனமும், இந்தியாவின் பிகேடி நிறுவனமும் இணைந்து புதிய கூட்டு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டுள்ளன.

இக்கூட்டணியின்கீழ், வரும் 2030-க்குள் இந்தியாவில் சுமாா் 8 லட்சம் பிரெல்லி பிராண்ட் டயா்களைத் தயாரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மும்பையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட முன்னணி ‘ஆஃப்-ஹைவே’ டயா் தயாரிப்பு நிறுவனமான பிகேடி, தனது நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய தொழிற்சாலையில் பிரெல்லி நிறுவனத்தின் உயரிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப இந்த டயா்களை உற்பத்தி செய்யவுள்ளது.

முதல்கட்டமாக டயா் கொள்முதல் ஒப்பந்தம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் நிலையில், அடுத்தகட்டமாக 50-50 என்ற விகிதத்தில் சமபங்கு கூட்டு நிறுவனம் அமைத்து, உள்நாட்டு மற்றும் சா்வதேச சந்தைகளுக்காக பிரத்யேக அதிநவீன உற்பத்தி ஆலையை அமைப்பதற்கும் இத்திட்டம் வழிவகை செய்கிறது.

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