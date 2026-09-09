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ஜாகுவாா் லேண்ட்ரோவரில் 4,000 பணியிடங்கள் குறைப்பு

டாடா குழுமத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் பிரிட்டனைச் சோ்ந்த சொகுசு காா் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஜாகுவாா் லேண்ட்ரோவா் (ஜேஎல்ஆா்), அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் சா்வதேச அளவில் சுமாா் 4,000 பணியிடங்களைக் குறைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 3:45 am IST

டாடா குழுமத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் பிரிட்டனைச் சோ்ந்த சொகுசு காா் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஜாகுவாா் லேண்ட்ரோவா் (ஜேஎல்ஆா்), அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் சா்வதேச அளவில் சுமாா் 4,000 பணியிடங்களைக் குறைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.

உலகளாவிய இந்நிறுவனத்தில் தற்போது 43,000 பணியாளா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா். இந்நிலையில்,நிறுவனத்தின் லாப-நஷ்டம் இல்லாத (பிரேக் ஈவன்) விற்பனை இலக்கை 3 லட்சம் வாகனங்களாக மாற்றியமைக்கும் நோக்கில், செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்தி அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் சுமாா் 170 கோடி பவுண்டுகளை சேமிக்க இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ‘இந்தப் பணியாளா் குறைப்பு நடவடிக்கை, நிா்வாகப் பணியாளா்களை மையமாகக் கொண்டே செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இதன் தாக்கம் பிரிட்டனிலேயே அதிகமாக இருக்கும்; பிற சா்வதேச அலுவலகங்களில் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே பாதிப்பு ஏற்படும்’ என நிறுவன சிஇஓ பி.பி.பாலாஜி குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

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