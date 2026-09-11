4 வங்கிகளில் 9.95% வரை பங்கு வாங்க ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியலுக்கு அனுமதி
கோட்டக் மஹிந்திரா வங்கி, சிஎஸ்பி வங்கி, டிசிபி வங்கி, ஏயு சிறு நிதி வங்கி உள்பட 4 வங்கிகளில் 9.95 சதவீதம் வரை பங்குகளை வாங்கிக் கொள்ள ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் நிதி மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு ரிசா்வ் வங்கி அனுமதி அளித்துள்ளது.
கோட்டக் மஹிந்திரா வங்கி, சிஎஸ்பி வங்கி, டிசிபி வங்கி, ஏயு சிறு நிதி வங்கி உள்பட 4 வங்கிகளில் 9.95 சதவீதம் வரை பங்குகளை வாங்கிக் கொள்ள ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் நிதி மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு ரிசா்வ் வங்கி அனுமதி அளித்துள்ளது.
இந்த 4 வங்கிகளின் பங்கு மூலதனம் அல்லது வாக்குரிமைகளில் ஒட்டுமொத்தமாக 9.95 சதவீதம் வரை கையகப்படுத்திக் கொள்ள ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் நிறுவனத்துக்கு ரிசா்வ் வங்கி கடந்த புதன்கிழமை அனுமதி அளித்துள்ளது.
அடுத்த ஓராண்டுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகளில் ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பங்குகளைக் கையகப்படுத்தத் தவறினால், ரிசா்வ் வங்கியின் இந்த அனுமதி ரத்தாகும்.
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