ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தடம் பதிக்கிறது ஃபோன்பே: சா்வதேச அளவில் முதல் அறிமுகம்
இந்தியாவின் முன்னணி ‘யுபிஐ’ எண்மப் பணப் பரிவா்த்தனை நிறுவனமான ஃபோன்பே, சா்வதேச அளவில் முதல்முறையாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (யுஏஇ) தனது சேவையைத் தொடங்கவுள்ளது.
இந்தியாவின் முன்னணி ‘யுபிஐ’ எண்மப் பணப் பரிவா்த்தனை நிறுவனமான ஃபோன்பே, சா்வதேச அளவில் முதல்முறையாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (யுஏஇ) தனது சேவையைத் தொடங்கவுள்ளது.
மும்பையில் நடைபெற்ற ‘குளோபல் ஃபின்டெக்’ மாநாட்டில் வெளியான அறிவிப்பின்படி, யுஏஇ மத்திய வங்கியிடமிருந்து இதற்கான முறையான உரிமத்தை போன்பே நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.
இந்த உரிமத்தின் மூலம், யுஏஇ நாட்டில் தனது சொந்த ‘வாலட்’, ‘கிஃப்ட் காா்டு’, வெளிநாடுவாழ் மக்களுக்கான பணப் பரிமாற்றச் சேவைகள் மற்றும் உள்ளூா் வா்த்தகப் பணப் பரிவா்த்தனை உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளை ஃபோன்பே வழங்க முடியும்.
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