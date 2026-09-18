டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு மாற்றமின்றி ரூ. 95.89 ஆக நிறைவு!
இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாய் மதிப்பு எவ்வித மாற்றமுமின்றி வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
மும்பை: இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலரின் மதிப்பு வலுவாக இருந்த சூழலில், தொடக்கத்தில் சற்று உயர்ந்தும், வர்த்தக முடிவில் ரூ. 95.89 ஆக சரிந்து எவ்வித மாற்றமுமின்றி வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
இருப்பினும், உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட சாதகமான போக்கு, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பிற்கு சற்று ஆதரவாக அமைந்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.75 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, அதிகபட்சமாக ரூ. 95.71 சென்றது. இறுதியில் டாலருக்கு நிகராக ரூ. 95.89 என்ற முந்தைய நாள் நிலையிலேயே நிலைபெற்றது.
Summary
The rupee pared initial gains to close unchanged at 95.89.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.