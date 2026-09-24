என்டிபிசி இறுதி ஈவுத்தொகையாக ரூ.3,394 கோடி விடுவிப்பு
பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த என்டிபிசி, கடந்த 2025-26 நிதியாண்டுக்கான இறுதி ஈவுத்தொகையாக ரூ.3,393.83 கோடியை பங்குதாரா்களுக்கு புதன்கிழமை விடுவித்தது.
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பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த என்டிபிசி, கடந்த 2025-26 நிதியாண்டுக்கான இறுதி ஈவுத்தொகையாக ரூ.3,393.83 கோடியை பங்குதாரா்களுக்கு புதன்கிழமை விடுவித்தது.
இதன்மூலம், 2025-26 நிதியாண்டில் வழங்கப்பட்ட மொத்த ஈவுத்தொகை ரூ.8,727 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இது ரூ.10 முகமதிப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் தலா ரூ.9 ஈவுத்தொகைக்கு நிகரானதாகும். முன்னதாக, முதல் மற்றும் 2-ஆவது இடைக்கால ஈவுத்தொகையாக தலா ரூ.2,666.58 கோடி, முறையே 2025 நவம்பா் மற்றும் 2026 பிப்ரவரி மாதங்களில் வழங்கப்பட்டன.
மத்திய மின்சார அமைச்சகத்தின்கீழ் செயல்படும் என்டிபிசி, நாட்டின் மிகப் பெரிய மின் உற்பத்தி நிறுவனமாகத் திகழ்ந்து, நாட்டின் மொத்த மின் தேவையில் நான்கில் ஒரு பங்கை பூா்த்தி செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
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