யுபிஎஸ்சி

இந்தியாவில் உள்ள தேசிய பூங்காக்கள்... மாநிலங்கள் வாரியாக!

இந்தியாவில் உள்ள தேசிய பூங்காக்கள் குறித்து...

News image
12 மார்ச் 2026

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியாவில் உள்ள தேசிய பூங்காக்கள் மற்றும் அவை அமைந்துள்ள மாநிலங்கள் குறித்து பின்வருமாறு காணலாம்.

Andhra Pradesh

Papikonda National Park

Rajiv Gandhi National Park

Sri Venkateswara National Park

Arunachal Pradesh

Mouling National Park

Namdapha National Park

Assam

Dibru-Saikhowa National Park

Kaziranga National Park

Manas National Park

Nameri National Park

Rajiv Gandhi Orang National Park

Bihar

Valmiki National Park

Chattisgarh

Guru Ghasidas National Park

Indravati National Park

Kanger Valley National Park

Goa

Mollem National Park

Gujarat

Vansda National Park

Blackbuck National Park

Gir National Park

Marine National Park

Haryana

Kalesar National Park

Sultanpur National Park

Himachal Pradesh

Great Himalayan National Park

Inderkilla National Park

Khirganga National Park

Pin Valley National Park

Simbalbara National Park

Jammu and Kashmir

City Forest (Salim Ali) National Park

Dachigam National Park

Kishtwar National Park

Jharkhand

Betla National Park

Karnataka

Anshi National Park

Bandipur National park

Bannerghatta National Park

Anshi National Park

Nagarhole National Park

Kerala

Anamudi Shola National Park

Eravikulam National Park

Mathikettan Shola National Park

Pambadum Shola National Park

Periyar National Park

Silent Valley National Park

Madhya Pradesh

Bandhavgarh National Park

Fossil National Park

Pench National Park

Kanha National park

Madhav National Park

Panna National Park

Sanjay National Park

Satpura National Park

Van Vihar National Park

Maharashtra

Chandoli National Park

Gugamal National Park

Nawegaon National Park

Pench (Jawaharlal Nehru) National Park

Borivali National Park

Tadoba Andhari National Park

Manipur

Keibul-Lamjao National Park

Meghalaya

Balphakram National Park

Nokrek Ridge National Park

Mizoram

Murlen National Park

Phawngpui Blue Mountain National Park

Nagaland

Intanki National Park

Odisha

Bhitarkanika National Park

Simlipal National Park

Rajasthan

Mukundra Hills National Park

Desert National Park

Keoladeo Ghana National Park

Ranthambhore National Park

Sariska National Park

Sikkim

Khangchendzonga National Park

Tamil Nadu

Guindy National Park

Gulf of Mannar Marine National Park

Indira Gandhi National Park

Mudumalai National Park

Mukurthi National Park

Ladakh

Hemis National Park

Telangana

Kasu Brahmananda Reddy National Park

Mahaveer Harina Vanasthali National Park

Mrugavani National Park

Tripura

Clouded Leopard National Park

Bison (Rajbari) National Park

Uttar Pradesh

Dudhwa National Park

Uttarakhand

Corbett National Park

Gangotri National Park

Govind National Park

Nanda Devi National Park

Rajaji National Park

Valley of Flowers National Park

West Bengal

Buxa National Park

Gorumara National Park

Jaldapara National Park

Neora Valley National Park

Singalila National Park

Sunderban National Park

Andaman & Nicobar islands

Campbell Bay National Park

Galathea Bay National Park

Mahatama Gandhi Marine National Park

Middle Button Island National Park

Mount Harriett National Park

North Button Island National Park

Rani Jhansi Marine National Park

Saddle Peak National Park

South Button Island National Park

