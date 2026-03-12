இந்தியாவில் உள்ள தேசிய பூங்காக்கள்... மாநிலங்கள் வாரியாக!

இந்தியாவில் உள்ள தேசிய பூங்காக்கள் மற்றும் அவை அமைந்துள்ள மாநிலங்கள் குறித்து பின்வருமாறு காணலாம்.
Andhra Pradesh
Papikonda National Park
Rajiv Gandhi National Park
Sri Venkateswara National Park
Arunachal Pradesh
Mouling National Park
Namdapha National Park
Assam
Dibru-Saikhowa National Park
Kaziranga National Park
Manas National Park
Nameri National Park
Rajiv Gandhi Orang National Park
Bihar
Valmiki National Park
Chattisgarh
Guru Ghasidas National Park
Indravati National Park
Kanger Valley National Park
Goa
Mollem National Park
Gujarat
Vansda National Park
Blackbuck National Park
Gir National Park
Marine National Park
Haryana
Kalesar National Park
Sultanpur National Park
Himachal Pradesh
Great Himalayan National Park
Inderkilla National Park
Khirganga National Park
Pin Valley National Park
Simbalbara National Park
Jammu and Kashmir
City Forest (Salim Ali) National Park
Dachigam National Park
Kishtwar National Park
Jharkhand
Betla National Park
Karnataka
Anshi National Park
Bandipur National park
Bannerghatta National Park
Nagarhole National Park
Kerala
Anamudi Shola National Park
Eravikulam National Park
Mathikettan Shola National Park
Pambadum Shola National Park
Periyar National Park
Silent Valley National Park
Madhya Pradesh
Bandhavgarh National Park
Fossil National Park
Pench National Park
Kanha National park
Madhav National Park
Panna National Park
Sanjay National Park
Satpura National Park
Van Vihar National Park
Maharashtra
Chandoli National Park
Gugamal National Park
Nawegaon National Park
Pench (Jawaharlal Nehru) National Park
Borivali National Park
Tadoba Andhari National Park
Manipur
Keibul-Lamjao National Park
Meghalaya
Balphakram National Park
Nokrek Ridge National Park
Mizoram
Murlen National Park
Phawngpui Blue Mountain National Park
Nagaland
Intanki National Park
Odisha
Bhitarkanika National Park
Simlipal National Park
Rajasthan
Mukundra Hills National Park
Desert National Park
Keoladeo Ghana National Park
Ranthambhore National Park
Sariska National Park
Sikkim
Khangchendzonga National Park
Tamil Nadu
Guindy National Park
Gulf of Mannar Marine National Park
Indira Gandhi National Park
Mudumalai National Park
Mukurthi National Park
Ladakh
Hemis National Park
Telangana
Kasu Brahmananda Reddy National Park
Mahaveer Harina Vanasthali National Park
Mrugavani National Park
Tripura
Clouded Leopard National Park
Bison (Rajbari) National Park
Uttar Pradesh
Dudhwa National Park
Uttarakhand
Corbett National Park
Gangotri National Park
Govind National Park
Nanda Devi National Park
Rajaji National Park
Valley of Flowers National Park
West Bengal
Buxa National Park
Gorumara National Park
Jaldapara National Park
Neora Valley National Park
Singalila National Park
Sunderban National Park
Andaman & Nicobar islands
Campbell Bay National Park
Galathea Bay National Park
Mahatama Gandhi Marine National Park
Middle Button Island National Park
Mount Harriett National Park
North Button Island National Park
Rani Jhansi Marine National Park
Saddle Peak National Park
South Button Island National Park
summary
The following is a list of national parks in India and the states in which they are located.
